Golden Globes 2021 : Netflix tire son épingle du jeu

La plateforme repart avec 10 statuettes. La cérémonie a particulièrement récompensé les séries The Crown et Le Jeu de la dame. Contre toute attente, Mank de David Fincher repart bredouille.

C’était une cérémonie d’un nouveau genre pour les Golden Globes. En pleine pandémie, l’univers du cinéma et de la télévision américaine s’est retrouvée pour un événement distancié, présenté dans deux villes différentes par Tina Fey et Amy Poehler. Les étoiles d’Hollywood sont quant à elles restées bien au chaud dans les demeures respectives pour assister à la cérémonie en visioconférence. Une configuration qui leur a permis de s’adonner à quelques blagues, mais aussi de partager ce moment entouré de leurs proches.

Le petit écran, grand vainqueur

En 2020, avec la fermeture des cinémas du monde entier, Netflix a réussi à sortir son épingle du jeu. La plateforme, nommée 34 fois, décroche dix statuettes notamment pour les séries Le Jeu de la Dame et The Crown. Cette dernière obtient le Golden Globes pour la meilleure série dramatique, meilleur acteur dans une série dramatique pour Josh O’Connor, meilleure actrice dans une série dramatique pour Emma Corrin et meilleure second rôle féminin pour Gillian Anderson. Pour la mini-série le Jeu de la Dame, c’est Anya Taylor-Joy qui se démarque avec le titre de meilleure actrice dans une mini-série. En revanche, et contre toute attente, le nouveau long-métrage de David Fincher sur Netflix, repart bredouille. La plateforme de Reed Hastings n’est pas la seule à avoir remporté plusieurs récompenses puisqu’Amazon Prime Video repart avec 3 statuettes pour Borat 2. Disney+ repart finalement avec deux récompenses pour Soul : meilleur film d’animation et meilleure musique originale.

Chadwick Boseman sacré à titre posthume

Cette cérémonie a aussi été forte en émotions puisque le regretté Chadwick Boseman a obtenu la statuette du meilleur acteur dans un film dramatique pour Le Blues de Ma Rainey. C’est sa femme qui a donné un discours en l’honneur de l’acteur de Black Panther. Ce n’est pas la première fois qu’un acteur obtient une récompense à titre posthume, puisqu’Heath Ledger avait déjà obtenu le Golden Globes du meilleur acteur de second rôle pour The Dark Knight en 2009. Enfin, Marvel semble avoir misé sur le bon cheval pour son prochain long-métrage. La réalisatrice de Eternals devient la première femme asiatique à repartir avec le titre de meilleure réalisatrice pour Nomadland.

Le Palmarès TV :

Meilleure série dramatique : The Crown

Meilleur acteur dans une série dramatique : Josh O’Connor dans The Crown

Meilleure actrice dans une série dramatique : Emma Corrin dans The Crown

Meilleure série de comédie : Bienvenue à Schitt’s Creek

Meilleur acteur dans une série de comédie : Jason Sudeikis pour Ted Lasso

Meilleure actrice dans une série de comédie : Catherine O’Hara pour Bienvenue à Schitt’s Creek

Meilleure minisérie : Le Jeu de la dame

Meilleur acteur dans une minisérie : Mark Ruffalo dans I Know This Much Is True

Meilleure actrice dans une minisérie : Anya Taylor-Joy dans Le Jeu de la dame

Meilleur second rôle masculin : John Boyega dans Small Axe

Meilleur second rôle féminin : Gillian Anderson dans The Crown

Palmarès Cinéma :

Meilleure réalisatrice : Chloé Zhao avec Nomadland

Meilleur scénario : Aaron Sorkin avec Les Sept de Chicago

Meilleur film dramatique : Nomadland pour Chloé Zhao

Meilleur acteur dramatique : Chadwick Boseman avec Le Blues de Ma Rainey

Meilleure actrice dramatique : Andra Day dans Billie Holiday, une affaire d’État

Meilleur comédie : Borat 2 de Jason Woliner

Meilleur acteur dans une comédie : Sacha Baron Cohen dans Borat 2

Meilleure actrice dans une comédie : Rosamund Pike dans I Care A Lot

Meilleur second rôle masculin : Daniel Kaluuya dans Judas and the Black Messiah

Meilleur second rôle féminin : Jodie Foster dans Désigné coupable

Meilleure bande originale : Jon Batiste, Atticus Ross et Trent Reznor pour Soul

Meilleure chanson originale : Io Si, du film La Vie devant soi

Meilleur film en langue étrangère : Minari de Lee Isaac Chung

Meilleur film d’animation : Soul