TikTok fait appel à des associations européennes pour la modération

TikTok vient d’annoncer faire appel à des experts extérieurs pour la modération du contenu en Europe. La plateforme s’appuiera sur des professionnels de l’enfance et de la santé mentale pour former un conseil consultatif de sécurité.

Après avoir été épinglé par les autorités italiennes, TikTok veut montrer patte blanche. Dans le pays, l’accès au réseau social avait été bloqué aux utilisateurs ne pouvant prouver leur âge. Une décision qui faisait suite à la mort d’une fillette qui avait réalisé un dangereux challenge sur la plateforme. Depuis décembre dernier, TikTok fait aussi l’objet d’un procès dans le pays, qui pointe « un manque d’attention à la protection des mineurs ». Pour répondre aux attentes du gouvernement italien en matière de modération, la filiale de Byte Dance va faire appel à une aide extérieure et spécialisée. Dans un communiqué, Julie de Bailliencourt, directrice de la politique des contenus chez TikTok Europe, explique : « Ce conseil réunira des dirigeants du monde universitaire et de la société civile de toute l’Europe. Chaque membre apporte une perspective différente et nouvelle sur les défis auxquels nous sommes confrontés. Les membres fourniront une expertise en la matière tout en conseillant sur nos politiques et pratiques de modération de contenu. Non seulement, ils nous aideront à développer des politiques tournées vers l’avenir (…), mais ils nous aideront également à identifier les problèmes émergents qui affecteront TikTok et notre communauté à l’avenir. »

La plateforme donne la liste des acteurs qui inaugureront ce nouveau conseil. On retrouve notamment Alex Holmes, directeur de l’association à but non lucratif The Diana Award. Il apportera son expertise sur les questions liées à la discrimination, l’accès au numérique et le harcèlement. En France, Justine Atlan, directrice générale de l’association e-Enfance et avocate de formation, s’intéressera aux thématiques de la parentalité numérique. Ce n’est pas la première fois que TikTok fait ce genre de démarche. En 2020, un conseil américain avait été lancé après que l’entreprise ait été pointée du doigt par l’administration Trump. Les législateurs américains se préoccupaient de la propagation de la désinformation sur la plateforme et de problèmes plus larges de sécurité, comme une potentielle censure à la demande du gouvernement chinois.