Oppo Find X3 : une fuite massive révèle tout ce qu’il faut savoir

Un site allemand est parvenu à mettre la main sur les fiches techniques complètes des futurs fleurons d’Oppo, les Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 Lite.

La marque l’a confirmé, le 11 mars prochain, elle lèvera le voile sur sa nouvelle gamme phare, baptisée Oppo Find X3. Parmi elle, on devrait retrouver trois smartphones : un Oppo Find X3 Lite, un Oppo Find X3 Neo et un Oppo Find X3 Pro, fleuron du constructeur. Mais voilà que quelques jours seulement avant leur présentation, une énorme fuite nous révèle pratiquement tout ce qu’il y a à savoir sur ces smartphones ! Le site allemand WinFuture a non seulement mis la main sur des rendus de presse détaillés des appareils — dévoilant les différents coloris — mais aussi sur leurs fiches techniques complètes.

Commençons par le fleuron de la gamme, l’Oppo Find X3 Pro. Selon les informations glanées par WinFuture, celui-ci pourrait proposer un large écran OLED de 6,7 pouces à la définition de 3 216 x 1 440 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, on retrouvera le dernier SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, ainsi qu’une batterie de 4 500 mAh compatible avec la recharge rapide à 65W ainsi que la recharge sans fil. Enfin, à l’arrière, on bénéficierait de quatre capteurs photo : un grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP, un téléobjectif de 13 MP et, enfin, un objectif macro de 5 MP.

L’Oppo Find X3 Neo, considéré comme le modèle intermédiaire, n’aurait pas non plus à rougir. Il serait un peu moins imposant avec une dalle OLED de 6,5 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. À l’intérieur, on n’y retrouvera pas le dernier Snapdragon 888 mais plutôt un Snapdragon 865, qui reste encore aujourd’hui une référence. Pour l’accompagner, on aurait droit à la même batterie de 4 500 mAh avec la recharge à 65W, mais le smartphone ne serait pas compatible avec la charge sans fil. Enfin, on profiterait de quatre capteurs à l’arrière, dont un grand-angle principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 16 MP, un téléobjectif de 13 MP et un macro de 2 MP.

Pour finir, on retrouve l’Oppo Find X3 Lite, le plus accessible. Celui-ci ne démériterait pas non plus avec son écran OLED de 6,44 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et ses quatre capteurs photo arrière dont un grand-angle de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. La marque ferait néanmoins des concessions sur la puissance, puisqu’on y retrouverait le SoC Snapdragon 765G de Qualcomm, tout de même compatible avec la 5G. Pour l’accompagner, on pourra compter sur une batterie de 4 300 mAh compatible avec la recharge rapide à 65W. Reste à attendre la présentation officielle des smartphones, prévue le 11 mars prochain, pour confirmer toutes ces caractéristiques, et surtout pour mettre la main sur les prix et une éventuelle date de sortie dans nos régions.