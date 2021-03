La prochaine action-cam d’Insta360 a l’air vraiment minuscule

Le 9 mars, Insta360 présentera sa toute dernière action-car, et elle a l’air d’être petite. Vraiment petite.

Dans le petit monde de l’action-cam largement dominé par GoPro, une marque a su se faire une place avec des propositions plutôt originales, Insta360. La firme chinoise a su apporter sa touche dans le secteur, avec des caméras très réussies comme la ONE X2 ou encore l’action-cam modulable ONE R. Mais voilà que la marque s’apprête une nouvelle fois à frapper fort avec une toute nouvelle caméra très intrigante… et surtout minuscule ! La marque commence à faire le teasing de sa présentation, prévue le 9 mars prochain, et ça pourrait bien intéresser les vidéastes qui cherchent à créer des plans uniques.

Comme on peut le voir sur cette première image de teasing, la future caméra d’Insta360 a l’air extrêmement compacte, si bien qu’on en discerne à peine le haut alors qu’elle est placée dans la paume d’une main. La marque ne précise rien d’autre sur cette caméra, mais dévoile tout de même un court teaser dans lequel on peut voir quelques images capturées avec elle, et c’est prometteur. De toute évidence, sa taille réduite lui permettra de s’immiscer à des endroits où aucune autre caméra ne peut passer, et ainsi vous permettre de créer des plans extrêmement originaux. Reste à voir quelles en seront les limitations à sa présentation, la semaine prochaine.