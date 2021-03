FIFA : après un match perdu, il se met à insulter un joueur de foot et se retrouve banni à vie

Patrick O’Brien ne peut désormais plus jouer à FIFA et EA a même révisé sa politique de tolérance par rapport à aux discriminations quelles qu’elles soient.

Il y a bientôt un an, un joueur de FIFA du nom de Patrick O’Brien a agressé verbalement le joueur de football Ian Wright. La cause ? Il a joué un match avec l’avatar du joueur dans le jeu et l’a perdu, ce qui l’a mis dans un tel état de colère qu’il a décidé d’envoyer une vingtaine de message haineux et racistes à Ian Wright sur Instagram. La sentence du jeune homme a été annoncée cette semaine et le juge a décidé de ne pas appliquer de condamnation pénale pour ses actions. En effet, il ne voyait pas l’intérêt de le faire alors que le jeune homme avait présenté ses excuses à Ian Wright et que celui-ci les a accepté. De plus, Patrick O’Brien aurait donné la somme de 500 euros à une association irlandaise qui lutte contre le racisme.

Ian Wright a fait connaître sa grande déception par rapport à ce jugement sur Twitter. Selon lui, c’est anormal que la sentence du jeune homme ait été allégée sous prétexte que des excuses ont été faites. S’excuser faisait partie du processus de pardon, que le joueur se devait d’accomplir pour des raisons personnelles, mais la condamnation pénale était nécessaire pour punir tout acte de racisme avéré afin que cela donne l’exemple. C’est pourquoi EA a décidé de bannir Patrick O’Brien à vie des jeux FIFA. C’est une mesure forte, qui a plu au joueur d’Arsenal puisqu’elle montre que le racisme, comme toute autre forme de discrimination, n’est pas toléré par l’entreprise. Dans un podcast, il a même expliqué qu’EA avait révisé sa politique concernant le racisme. EA va désormais appliquer une politique de tolérance zéro en ce qui concerne toutes les formes de discriminations. Le cas de Patrick O’Brien pourrait donc bien être celui qui donne l’exemple de la fermeté d’EA sur ce sujet.