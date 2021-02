FIFA 21 : un adolescent de 15 ans remporte 535 matchs d’affilée

Anders Vejrgang est un adolescent danois de 15 ans recordman du nombre de victoires sur le jeu FIFA 21. À ce jour, il a gagné 535 matchs à la suite avant qu’il ne se fasse stopper par un autre joueur le 14 février. Il joue principalement pendant l’Ultimate Team’s Weekend League, un tournoi professionnel dans lequel un joueur peut réaliser jusqu’à 30 victoires chaque week-end dans le mode FUT 21 Champions, le mode le plus compétitif du jeu. Alors qu’il participait au tournoi de ce week-end, Anders Vejrgang a connu sa première défaite depuis des mois de jeu. Son adversaire a marqué 5 buts alors que lui n’en a marqué qu’un. La rediffusion de ce match est disponible sur Youtube.

Anders Vejrgang est un joueur professionnel de l’équipe e-sport de RB Liepzig et c’est donc sans surprise qu’un message de félicitations a été publié sur le compte Twitter de l’équipe. Le jeune homme est très déçu par sa défaite, qui a été vécue en direct sur Twitch et qui a provoqué une vague d’émotions aussi positives que négatives. En effet, si beaucoup l’ont félicité pour ce record incroyable, d’autres joueurs frustrés ou soutenant des équipes concurrentes ont fait déferler une vague de haine sur Anders Vejrgang, ce qui a renforcé sa déception. Cette réaction reste tout de même une aberration pour tous les vrais fans du jeu, qui reconnaissent la prouesse accomplie.

A record for ages but every streak must come to an end 😌🔥

Biggest respect for @rblz_vejrgang 🙌👏 535-1 🏆#RBLZ #RBLZgaming #esports #easports #FUT21 #Fifa21 pic.twitter.com/vRIhtRu9IX

— RBLZ GAMING (@rblzgaming) February 14, 2021