Kickstarter : des enceintes connectées à partir des batteries de vélo Lime

Une entreprise britannique recycle les batteries usagées des vélos électriques Lime, pour en faire des enceintes connectées. Sur KickStarter, la campagne menée par Gomi prendra fin dans seulement 30 jours.

« Toujours chercher de nouvelle manière de créer un impact positif grâce à des produits et conception qui repense les déchets et aide à nettoyer notre belle planète ». C’est ainsi que la firme britannique Gomi introduit son nouveau projet. Sur KickStarter, elle lance un appel aux dons pour développer des produits audio d’un nouveau genre. L’entreprise vient de lancer une nouvelle gamme d’enceintes Bluetooth, chacune fabriquée à partir de 100 sacs plastiques usagés et dont 100 % l’énergie provient de batteries de vélos électriques recyclées. En partenariat avec Lime, la société de location de trottinettes et vélos électriques, Gomi utilisera pas moins de 50 000 cellules de batteries provenant de 1 000 anciens vélos. Les batteries usagées seront réparées et testées avant d’être utilisée pour la conception du produit. Lime explique qu’elles sont jugées défectueuses lorsque le cycle de charge tombe en dessous d’un certain niveau, mais que dans le cas des enceintes connectées, cela reste suffisant pour alimenter le dispositif. Pour s’assurer que les enceintes ne seront pas jetées en cas de panne, la marque annonce aussi qu’à l’achat, elles seront livrées avec une garantie réparation à vie. « Nous pensons que la technologie devrait durer toute une vie, sans jamais avoir à se retrouver dans les décharges, il y a vraiment trop de valeur dans ces matériaux pour les gaspiller ».

Plus que 29 jours pour participer

Côté caractéristiques, le haut-parleur mono de 25 W offre 20 heures d’autonomie avec une charge complète. L’enceinte pourra être couplée avec une autre de la même gamme pour obtenir un son stéréo. Concernant la connectivité, elle sera fera par le biais du Bluetooth avec une portée maximale de 10 mètres. Le produit sera proposé en plusieurs coloris, Noir et blanc, Bleu, vert et Birthday Cake. La livraison est prévue pour novembre 2021 pour tous les participants à la cagnotte qui voudrait débourser plus de 129 livres sterling (soit environ 149 euros). C’est environ 27 % de moins que le prix de vente qui s’élèvera à 179 livres sterling. Il est aussi possible de recevoir deux enceintes pour 278 euros. La campagne se termine dans seulement 29 jours. Pour participer, c’est ici que ça se passe.