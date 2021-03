Fantasian, le jeu mobile du créateur de Final Fantasy, débarque bientôt sur Apple Arcade

Une bande annonce et une vidéo montrant les mécaniques du jeu viennent d’être dévoilées. La mécanique « Dimengeon Battle » promet d’être particulièrement intéressante.

Le studio Mistwalker, fondé par le créateur de Final Fantasy, vient de dévoiler un trailer et une session de gameplay pour son tout dernier projet Fantasian. C’est un jeu qui va bientôt débarquer sur Apple Arcade, même si le titre a été annoncé seulement pour le Japon actuellement. Vous pouvez d’ores et déjà regarder le trailer juste en dessous.

Fantasian suit l’histoire de Leo, qui se réveille dans une terre inconnue et sans ses souvenirs. Son but est de découvrir les raisons de son amnésie, ce qui le pousse à explorer le monde. Sur son chemin, il va rencontrer à la fois des monstres et des ennemis contre lesquels il devra se battre. Un des points forts de Fantasian pour le moment est sa bande son. En effet, c’est le célèbre Nobuo Uematsu qui l’a composé. Il est à l’origine des bandes son de plusieurs jeux Final Fantasy tels que Final Fantasy VII, Final Fantasy Life, et bien d’autres. La deuxième vidéo dévoilée présente les mécaniques du jeu plus en détail ainsi que le mode « Dimengeon Battle ».

Une des particularités du jeu est la fonction « Dimengeon », un mix entre les mots « dimension » et « dungeon » (donjon). C’est une dimension dans laquelle sont envoyés les ennemis que vous rencontrez seulement si vous activez le mode Dimengeon. Les monstres seront stockés dans cette dimension, qui a une capacité maximale de 30 monstres. Vous pourrez donc les affronter plus tard, mais tous en même temps.

L’environnement du jeu a été créé à partir de 150 dioramas, dont quelques uns sont présentés au début de la vidéo. Un diorama est une méthode de reconstitution d’un environnement en miniature et en 3D, semblable à une maquette. C’est donc un travail colossal de la part des créateurs du jeu. Pour rappel, les jeux qui sortent sur Apple Arcade sont des exclusivités pour les appareils iOS, ce qui signifie qu’il ne sortiront jamais sur les appareils Android. Cependant, il n’est pas rare que certains de ces jeux puissent sortir sur consoles quelques mois plus tard. Apple Arcade est un service d’abonnement à 4,99 euros par mois qui vous donne accès à des centaines de jeux mobiles, uniquement sur les appareils Apple.