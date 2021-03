Razer veut préserver un million d’arbres avec sa gamme Sneki Snek

Avec l’aide de l’organisation Conservation International, Razer a déjà pu préserver près de 150 000 arbres à ce jour. Cet exploit a été réalisé grâce à la mobilisation de la communauté de joueurs.

Il y a quelques mois, Razer s’est allié à l’association Conservation International afin de lutter pour la préservation des forêts. Conservation International est une organisation qui essaye de protéger la planète en préservant les ressources naturelles. Pour cette occasion, Razer a produit des peluches à l’effigie d’un petit serpent vert, emblème de la marque, baptisé Sneki Snek. Chaque produit Sneki Snek vendu a permis de sauver 10 arbres. Ce partenariat entre Razer et Conservation International a bien porté ses fruits puisque le cap des 100 000 arbres sauvés a été atteint, et ce très rapidement, au bout de seulement deux mois.

Razer et l’organisation veulent maintenant redéfinir leurs objectifs afin de multiplier par dix cet exploit. Le but est désormais de pouvoir sauver un million d’arbres. Tout au long du chemin, Razer a prévu quelques étapes importantes qui donneront lieu à la création et la mise en vente de nouveaux produits dérivés Sneki Snek. Le tout nouveau produit qui a été dévoilé lors du RazerStore Live est un appui-tête en peluche à tête de serpent. La prochaine étape à atteindre est celle des 250 000 arbres sauvés, l’équivalent de plus de 300 hectares de forêt.

Des opérations telles que celle-ci montrent que la communauté de joueurs peut être soudée pour des causes importantes. Cette cause a d’ailleurs tellement inspiré certains joueurs que ceux-ci se sont fait tatouer la petite mascotte, parfois même avec le logo de Razer, le fameux serpent à trois têtes. Si vous souhaitez participer à cette campagne ou juste vous procurer les produits, la peluche et l’appui-tête sont actuellement disponibles à 34,99€ sur le site de Razer exclusivement.