Razer Anzu, un nouveau pas vers le lifestyle

Razer vient de lancer de nouvelles lunettes intelligentes et polyvalentes qui non seulement protègent les yeux mais offrent en plus une immersion audio pour travailler depuis la maison ou lors de déplacements, voici les Razer Anzu.

Alors que la saison est plus propice à la sortie de nouveaux smartphones, Razer vient d’officialiser non pas un nouveau clavier ou une nouvelle souris mais de nouvelles lunettes connectées. Ce choix de produit traduit cette nouvelle orientation que se donne Razer depuis quelques temps. Plus lifestyle, plus discret dans ses choix de design, on retrouve ces nouvelles lignes comme sur le casque Razer Opus ou encore les écouteurs Hammerhead Pro.

Avec la généralisation du télétravail, la première fonction des Razer Anzu est de protéger vos yeux de la lumière nocive des écrans typiquement. Ainsi, les verres installés par défaut peuvent filtrer pas moins de 35% de la lumière bleue pour protéger des lumières des écrans et réduire la fatigue visuelle pour mieux profiter des appareils. Pour les activités en plein air, les Razer Anzu peuvent accueillir des verres polarisés inclus pour protéger les yeux contre 99% des UVA/UVB. De plus, en partenariat avec Lensabl, l’utilisateur des Razer Anzu bénéficie de 15% de remise sur des verres correcteurs.

Mais ce n’est pas tout, les Razer Anzu sont Bluetooth 5.1 et offre une latence de 60ms. Pourquoi ? Tout simplement parce les Razer Anzu propose des petites enceintes capables de projeter du son directement sur les oreilles de l’utilisateur, ce qui permet de profiter du son de contenus multimédia sans pour autant déranger son entourage. A cela s’ajoute un micro omnidirectionnel pour des communications mains-libres avec le smartphone.

Côté autonomie, les Razer Anzu proposent une autonomie de 5h en une seule charge. Lorsque les lunettes sont repliées, les lunettes se coupent automatiquement afin de préserver la batterie. Selon Razer, les Razer Anzu proposent jusqu’à deux semaines d’autonomie en veille. Tout dépendra de l’utilisation au final. Sur chacune des branches se trouvent une surface tactile qui permet ainsi de changer de piste musicale, de lire ou de mettre en pause un contenu multimédia, de gérer des conférences téléphoniques et activer l’assistant vocal du smartphone. Tout cela se configure depuis les applications iOS/Android dédiées.

Et enfin pour finir, les Razer Anzu proposent deux designs bien disctincts et pour chacun des designs, deux tailles, S/M et L. Elles sont certifiées IPX4 et sont donc résistantes aux éclaboussures. Les Razer Anzu sont livrés avec un chiffon de nettoyage et une étui de transport pour la monture et les verres supplémentaires.

Disponibles dès aujourd’hui, comptez 209,99 euros. Les verres de remplacement seront vendus au prix de 34,99 euros.