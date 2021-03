Porsche lance deux vélos électriques hors de prix

Proposés à plus de 7000€ l’unité, ces deux vélos électriques signés Porsche seront commercialisés au printemps 2021.

Annoncés en même temps que la Taycan Cross Turismo, le SUV 100% électrique de la marque, Porsche a présenté cette semaine deux vélos électriques aux prix particulièrement élevés. Tandis que le eBike Cross, modèle le plus abordable démarre à 7 990€, le eBike Sport, conçu pour s’adapter à la ville aussi bien qu’à la campagne culmine à 9 990€. Sans dévoiler le détail des fiches techniques de ses vélos de luxe, Porsche a simplement fait état de plusieurs collaborations, toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Le constructeur a ainsi fait appel à Magura pour ses freins à disque hydraulique, et Supernova pour ses intégrations lumineuses. Concernant leurs moteurs, les deux modèles sont imaginés autour d’une batterie électrique EP-8 de chez Shimano. En plus de bénéficier de technologies de pointe, les deux vélos intègrent aussi un cadre entièrement en carbone. Sans surprise, chacun des vélos a été pensé pour s’adapter à l’arrière de la Taycan. L’occasion rêvée pour faire un peu de sport après un long road trip au volant de sa Porsche rutilante.

Évidemment, à plus de 7000€ le vélo électrique, la marque de voitures de luxe tape dans le très haut de gamme. Pour autant, si le constructeur fait indéniablement payer à prix d’or son savoir-faire et son image, il y a fort à parier que les deux vélos trouveront preneurs parmi les passionnés n’ayant pas peur de mettre la main au portefeuille. Capables d’atteindre les 25 km/h d’assistance au pédalage (la vitesse maximale autorisée par le règlement de l’Union européenne), les eBike Cross et eBike Sport viennent ainsi rejoindre la désormais longue liste des vélos imaginés par des constructeurs automobiles, à l’image de Jeep, Hummer ou General Motors.