Apple passe sous les 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Après avoir été la première à franchir ce cap, Apple fait désormais le chemin inverse et passe sous la barre des 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Néanmoins, il n’y aurait pas à s’inquiéter pour la firme, qui profite encore du lancement exceptionnel de l’iPhone 12.

Apple a été la première entreprise au monde à dépasser le seuil symbolique des 2000 dollars de capitalisation boursière l’été dernier… mais ce lundi, elle vient de repasser sous cette barre, pour se positionner autour des 1960 milliards de dollars. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le titre s’échange dorénavant pour 116,36 dollars.

Néanmoins, il n’y aurait pas de raison de s’inquiéter pour l’avenir de la Pomme, rassure AppleInsider. La plupart des entreprises de la tech cotées au NASDAQ connaissent en effet ce recul, après avoir pu bénéficier de la crise sanitaire au cours de l’année passée. Les investisseurs seraient aujourd’hui plus concernés sur les acteurs du futur rebond économique aux États-Unis. De plus, la plupart des analystes s’accordent à dire qu’Apple pourrait prochainement battre de nouveaux records, avec une capitalisation boursière estimée à plus de 3000 milliards de dollars d’ici l’été 2022.

Apple reste donc en grande forme, et cela plus que jamais puisqu’un rapport de TrendForce confirme que la firme a bel et bien pris l’ascendant sur Samsung en fin d’année dernière pour s’ériger en plus gros producteur de smartphone au monde. Il y a quelques semaines, on apprenait également que la firme était parvenue à déloger Samsung de son trône de plus gros vendeur de smartphone au cours du quatrième trimestre 2020, grâce au lancement exceptionnel de l’iPhone 12. Désormais, la firme s’apprête à lever le voile sur de nouveaux produits, dans une keynote qui pourrait se dérouler dans quelques jours à peine. Apple pourrait en profiter pour dévoiler de nouveaux iPad, de nouveaux Mac ou encore ses fameux AirTags ou des AirPods 3.