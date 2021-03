Dynasty Warriors : nouveau trailer pour le film en live-action

Après être resté quelques années en post-production, le film Dynasty Warriors va finalement sortir en Chine le mois prochain et se dévoile dans un nouveau trailer.

Alors que le film Dynasty Warriors, adapté de la série de jeux vidéo du même nom, doit sortir en salles le mois prochain, une nouvelle bande annonce vient d’être dévoilée. Le film en live-action Dynasty Warriors avait été annoncé il y a plusieurs années, en 2016, et une première bande-annonce était sortie en 2019. Le film a principalement été tourné à Hong Kong et en Nouvelle Zélande, et le tournage s’est terminé en 2017, mais depuis tout ce temps, le film est resté en post-production afin d’ajouter tous les effets spéciaux nécessaires. Au vu de la bande-annonce, il apparaît que le film est un bel hommage à l’univers et surtout aux batailles titanesques que l’on peut retrouver dans les jeux. Il semble très fidèle à l’univers mais aussi à l’esthétique des jeux.

Pour ceux qui ne connaissent pas Dynasty Warriors, la série de jeux vidéo compte désormais plus d’une trentaine de titres, sortis entre 1997 et 2020. Tout comme les jeux vidéo, l’histoire du film se base sur l’époque historique où les trois royaumes chinois, le royaume Wei, Shu et Wu, s’affrontaient dans des guerres à grande échelle. Dynasty Warriors, le film, est réalisé par Roy Chow, et on y retrouvera Tony Yang, Geng Han, Justin Cheung et Louis Koo, qui jouent respectivement Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei et le puissant Lu Bu. Le film sortira dans les salles de cinéma chinoises le mois prochain, le 29 avril pour Hong Kong et le jour suivant pour le reste du pays. Pour le moment, sa sortie dans nos contrées n’a pas été mentionnée.