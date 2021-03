Sonos présente Roam, sa nouvelle enceinte nomade

Sonos a présenté le Sonos Roam, la nouvelle enceinte nomade et intelligente de la marque pour profiter de ses contenus audio partout, en toute simplicité, à moins de 200 euros.

Sonos Roam se connecte au système Sonos en Wi-Fi chez vous et passe automatiquement en mode Bluetooth (sur votre smartphone) lors des déplacements. Cette connexion simultanée en Wi-Fi et en Bluetooth permet de diffuser du contenu en streaming, où que vous soyez. Cette connectivité élargit ainsi le contrôle et la diffusion via Bluetooth à l’ensemble du système, l’application Sonos permettant désormais de grouper Roam avec toutes les enceintes Sonos lorsqu’on diffuse en Bluetooth. 80 services de streaming, dont Sonos Radio, sont accessibles sur le Sonos Roam. Le contrôle de l’enceinte se fait en toute simplicité avec l’application Sonos, Amazon Alexa, l’Assistant Google, ou Apple AirPlay 2. Il est également possible de contrôler l’enceinte directement depuis l’application de son service de streaming musical préféré. De plus, avec la nouvelle fonction «Sound Swap», en maintenant enfoncé le bouton Lecture/Pause, il est désormais possible d’envoyer la musique sur l’enceinte la plus proche de son système, ce qui permet de continuer d’écouter sa musique en passant d’une pièce à une autre.

Cette enceinte nomade a été calibré par de grands noms de l’industrie musicale et du cinéma, pour garantir un son fidèle aux créations des artistes. Son architecture acoustique offre un son riche et détaillé pour une enceinte de cette taille. Le calibrage automatique Trueplay est désormais disponible en Bluetooth comme en Wi-Fi. Le Sonos Roam est ainsi toujours calibré quel que soit l’environnement.

Sa forme triangulaire aux bords arrondis est très maniable et s’intègre naturellement à n’importe quel intérieur. Le Sonos Roam résiste à la poussière et est entièrement étanche (avec un indice IP67). Ses embouts en silicone et ses boutons protègent l’enceinte contre les chutes et les chocs. Il peut être placé en position verticale pour prendre un minimum de place ou en position horizontale pour plus de stabilité sur les surfaces irrégulières. Le Sonos Roam pèse moins de 500 grammes.

Le Sonos Roam offre également jusqu’à 10 heures de lecture en continu avec une seule charge, et jusqu’à 10 jours d’autonomie en mode veille. Il se recharge facilement avec le chargeur magnétique sans fil malheureusement vendu séparément, ou sur n’importe quel chargeur sans fil Qi ou encore avec le câble USB-C inclus.

Le Sonos Roam se décline en Shadow Black et en Lunar White. Il sera disponible à partir du 20 avril au prix de 179 euros.