Samsung va lever le voile sur de futurs best-sellers le 17 mars

Ce 17 mars à partir de 13h, Samsung tiendra une nouvelle conférence Unpacked. Après le lancement des Galaxy S21, la firme pourrait bien miser sur ses futurs best-sellers de milieu de gamme, les Galaxy A52 et A72.

Une fois n’est pas coutume, Samsung avait avancé la date de son traditionnel événement Unpacked en 2021. Généralement tenu en février ou en mars les années précédentes, l’Unpacked a finalement eu lieu en janvier cette année. Cela a été l’occasion pour la firme d’y dévoiler ses derniers fleurons, les Galaxy S21, Galaxy S21+ et le très premium Galaxy S21 Ultra. Et comme 2021 ne semble pas être une année habituelle, Samsung continue de nous surprendre en annonçant un second Unpacked, qui se tiendra ce 17 mars. La firme a simplement publié une vidéo nous invitant à nous joindre à l’événement « Galaxy Awesome Unpacked » du 17 février, à partir de 16h (heure française), sans préciser quels produits y seront présentés.

Même si le terme « Unpacked » est généralement destiné aux événements de Samsung consacrés à ses gammes premium, la firme pourrait cette fois l’utiliser pour présenter ses futurs smartphones de milieu de gamme, les Galaxy A52 et A72. Les smartphones de la gamme A pourraient en effet être au cœur de la stratégie de Samsung pour l’année à venir, après l’énorme succès commercial du Galaxy A51. Son successeur, l’A52, pourrait donc logiquement devenir un futur best-seller, et il mériterait bien un événement dédié.

Le Galaxy A72 ne serait pas en reste, puisque la plupart des rumeurs à son sujet s’accordent à dire qu’il pourrait emprunter bien des atouts des derniers fleurons de la marque. On pourrait ainsi y retrouver le « Space Zoom » des modèles « Ultra » de Samsung, avec un grossissement jusqu’à 30X. Sinon, le smartphone pourrait bénéficier d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (qui débarquerait aussi sur l’A52), un capteur d’empreinte sous l’écran, et une imposante batterie de 5 000 mAh. Reste à voir si les Galaxy A52 et A72 seront bel et bien les stars de l’événement du 17 mars, mais Samsung pourrait bien nous réserver d’autres surprises.