Oppo Find X3 Series, il faudra compter dessus

En temps normal, on serait en plein MWC mais ce n’est pas le cas. Toujours est-il qu’Oppo vient d’officialiser sa nouvelle gamme de smartphones porte-drapeau pour 2021, voici les Oppo Find X3 Series.

Après toutes les rumeurs, c’est officiel, Oppo vient d’officialiser ses nouveaux smartphones de sa gamme porte-drapeau avec les nouveaux Find X3 Series. Cette nouvelle gamme se décompose en trois produits distincts, voici les Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo et Find X3 Lite. Alors qu’il avait fallu plus de 2 ans pour que le Find X, premier du nom, accueille son successeur, Oppo semble être passé à une fréquence plus classique avec une mise à jour annuelle.

Comme on peut s’en douter, le Find X3 Pro se positionne comme le smartphone premium de la marque chinoise alors que le Find X3 Neo occupera le segment des hauts de gamme et enfin, le Find X3 Lite sera le nouveau milieu de gamme, aux côtés des Reno 4 Series.

L’Oppo Find X3 Pro, le complet premium

Avec une taille similaire au Find X2 Pro, l’Oppo Find X3 Pro n’est autre que le smartphone premium 2021 du constructeur chinois. Aussi, on retrouve tout ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle. Si en façade, le design n’a que très peu évolué, c’est surtout au niveau du dos que le Find X3 Pro se différencie avec un bloc photo composé de quatre appareils photos qui se fond en quelque sorte avec le dos du smartphone. Oppo qualifie ce design de design impossible pour permettre un look futuriste et des lignes ininterrompues. Si on avait quelques doutes après les fuites, il faut reconnaître que le smartphone rend très bien en main. Pour arriver à un tel résultat, c’est pas moins de 40h pour produire une unité mais soyons honnête, le résultat est à la hauteur de nos espérances.

Alors que le smartphone parait très fins, il présente l’avantage de passer sous la barre des 200g, ce qui est assez rare pour le noter avec une telle taille d’écran. L’espace de la chambre à vapeur pour un refroidissement efficace a pourtant été augmentée de 20%, ce qui n’est pas rien. Et en plus on retrouve la certification IP68. Plusieurs finitions sont disponibles allant du noir brillant à un bleu mat du plus bel effet. Côté écran, le Find X3 Pro pop rose un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition QuadHD+ (1440×3216). L’écran de l’Oppo Find X3 propose des bords incurvés, la certification HDR10+ et surtout un taux de rafraichissement 120Hz avec une luminosité max de 1200 lits.

La plus grosse surprise vient du bloc photo. En effet, l’année dernière, Oppo avait convaincu l’univers des smartphones avec un bloc photo complet grâce au zoom périscopique. Cette année, Oppo propose toujours un bloc photo complet mais sans zoom périscopique. Pourquoi ? Il semblerait que les utilisateurs se concentrent plus sur l’ultra grand-angle, le grand-angle classique. Du côté du zoom, les utilisateurs ne cherchent pas forcément à aller au dessus d’un zoom 3. Autre avantage, en évitant le zoom périscopique, on retrouve un téléphoto avec une bonne ouverture. Mais ce n’est pas tout puisqu’Oppo y a ajouter un appareil photo microscope avec son éclairage ring pour des photos microscopiques. C’est amusant en soi mais pas non plus le changement radical qu’on attendait, surtout avec le zoom périscopique en moins. Du coup, c’est surtout au niveau du grand-angle classique et de l’ultra grand-angle que l’Oppo Find X3 Pro se démarque puisque les deux proposent exactement le même capteur IMX766 de 50 Mégapixels développé par Sony spécifiquement pour Oppo. C’est un grand capteur de 1/1.56″ et si l’ouverture de l’ultra grand-angle est légèrement plus faible que celle du grand-angle principal, le fait d’avoir exactement le même capteur permet une plus grand cohérence au niveau du rendus des photos. On notera aussi des lentilles de surface freeform qui permet au Find X3 Pro de corriger de manière physique la distorsion, limitant l’emploi d’algorithmes de compensation.

Avec ce nouveau capteur, on retrouve un autofocus omnidirectionnel sur chacun des pixels du capteur couple à l’algorithme Oppo ICE (Image Clear Engine) pour un focus des plus rapides mais aussi un meilleur suivi des sujets en mouvement. Enfin, le HDR est supporté au niveau matériel. Et pour compléter ce bloc photo, Oppo a particulièrement travaillé sur la cohérence des couleurs allant de la prise de vue à l’affichage puisque l’Oppo Find X3 Pro propose un système complet de gestion des couleurs avec une prise en charge des photos et vidéos en 10-bits. En parlant de vidéos, le Find X3 Pro prend en charge la gamme de couleur Rec. 2020 et la capture LOG, ce qui devrait plaire aux vidéographes. On notera enfin l’accès au contrôle complet des ISO, de la balance des blancs, de l’obturation et de la mise au point.

Oppo Find X3 Pro Écran - Ecran AMOLED de 6,7" au format 20,1:9

- Définition QuadHD+ (1440x3216)

- Densité 525ppp

- Gorilla Glass 5

- Certification HDR10+

- 120Hz

- Always On Display

- sRGB et DCI-P3

- Fréquence d'échantillonnage tactile de 240Hz

- Luminosité de 1200 nits

- Processeur de traitement de l'image O1

- Poinçon

- Retour haptique Pulse Touch SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 888

- Adreno 660 Mémoire - 12Go de RAM LPDDR5

- 256Go stockage UFS 3.1

- Pas d'extension mémoire Coloris - Cadre en alliage d'aluminium + Polymère

- Noir Miroir

- Bleu Mat

- IP68 Appareil Photo - Quatre appareil photo au dos :

- Appareil principal : Sony IMX766 de 50 Mégapixels, 24mm F1.8, OIS

- Appareil ultra grand-angle : Sony IMX766 de 50 Mégapixels, 15mm (110,3°) F2.2

- Appareil téléphoto : 13 Mégapixels, 52mm, F2.4, zoom optique 2x, zoom hybride 5x

- Appareil Microscope : 3 Mégapixels, F3.0, agrandissement jusqu'à 60x



- Lentilles Freeform

- Autofocus PDAF

- Stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS) sur le capteur principal

- Suivi de sujets en mouvement

- Mode Macro

- Mode Nuit

- RAW 10-Bits



- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p et Ultra HD 2160p à 30fps ou 60fps

- Mode Ralenti en 1080p à 240fps ou en 720p à 480fps

- Mode Vidéo Ultra Stabilisation 1080p

- Dual ISO

- 3 micros avec réduction du vent et zoom audio



- Appareil frontal avec un capteur Sony IMX615 de 32 Mégapixels

- Objectif grand-angle 25mm avec une ouverture de F2.4

- Stabilisation électronique (EIS)

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 720p à 30fps

Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dolby Atmos Batterie - 4500mAh (2x 2250mAh)

- SuperVOOC 65W (100% en 35 minutes)

- AirVOOC 30W (100% en 80 minutes)

- Technologie Smart Charging

- Recharge inversée 10W Connectivités - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran de nouvelle génération

- Bluetooth 5.2

- WiFi 6

- 5G

- 2x nano-SIM

- 1x eSIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 3.1, port USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- ColorOS 11.2 Taille et Poids - 163,6 x 74 x 8,26 mm

- 193g Prix de lancement - 1149 euros Date de Disponibilité - 30 Mars 2021

Pour le reste, c’est assez classique en soi. On retrouve ainsi un SoC Qualcomm Snapdragon 888, 256Go de mémoire interne en UFS 3.1, 12Go de RAM LPDDR5, de la 5G, une batterie de 4500mAh avec la recharge rapide SuperVOOC 2.0 de 65W (100% en 35 minutes), la recharge sans-fil AirVOOC de 30W (100% en seulement 80 minutes) et de la recharge inversée en 10W.

Une seule version sera disponible au prix de 1149 euros et ce, dès ce 30 mars 2021.

Plus accessible, les Oppo Find X3 Neo et Find X3 Lite

L’Oppo Find X3 Pro n’est pas venu tout seul et avec lui, on retrouve le Find X3 Neo, un smartphone haut de gamme et le Find X3 Lite, un smartphone de milieu de gamme. On commence par le Find X3 Neo qui fait bien évidemment des concessions par rapport au Find X3 Pro mais qui présente une équilibre des plus intéressants au niveau des caractéristiques. Aussi, on retrouve un écran OLED avec un taux de rafraichissement de 90Hz, un SoC haut de gamme, le Qualcomm Snapdragon 865 qui reste une bête de performances. Côté photo, on retrouve un bloc photo complet avec un appareil photo principal utilisant le même nouveau capteur Sony IMX766 qu’on trouve sur le Find X3 Pro. Il sera disponible au prix de 799 euros et comme pour le Find X3 Pro, il n’y a qu’une seule version.

Et enfin, le Find X3 Lite qui est un smartphone de milieu de gamme et qui signe l’entrée dans la nouvelle série de smartphones d’Oppo. On retrouve ainsi un SoC qui a déjà fait ses preuves, le Qualcomm Snapdragon 765G, présent sur le Find X2 Neo l’année dernière. Avec un bloc photo polyvalent mais en soi classique, le Find X3 Lite est accompagné d’un écran OLED de 6,43 pouces et également un taux de rafraichissement de 90Hz. Il sera disponible au prix de 449 euros et encore une fois, une seule version disponible.

Oppo Find X3 Neo Oppo Find X3 Lite Écran - Ecran OLED de 6,55" au format 20:9

- Définition FullHD+ (1080x2400)

- Verre Solide

- Certification HDR10+

- 90Hz

- Always On Display

- Poinçon

- Retour haptique

- Ecran OLED de 6,43" au format 20:9

- Définition FullHD+ (1080x2400)

- Gorilla Glass 3+

- 90Hz

- Always On Display

- Poinçon



SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 865

- Adreno 650 - Qualcomm Snapdragon 765G

- Adreno 620 Mémoire - 12Go de RAM LPDDR4x

- 256Go stockage UFS 3.1

- Pas d'extension mémoire - 8Go de RAM LPDDR4x

- 128Go stockage UFS 2.1

- Pas d'extension mémoire Coloris - Dos en verre avec revêtement sablé

- Noir Etoilé

- Argent Galactique

- Noir Etoilé

- Astral Blue

- Argent Galactique (Dos en verre 3D) Appareil Photo - Quatre appareil photo au dos :

- Appareil principal : Sony IMX766 de 50 Mégapixels, 24mm F1.8, OIS et EIS

- Appareil ultra grand-angle : Sony IMX481 de 16 Mégapixels, 14mm (123°), F2,2

- Appareil téléphoto : 13 Mégapixels, 52mm, F2,4, zoom optique 2x, zoom hybride 5x

- Appareil Macro : 2 Mégapixels, F2,4

- Capteur de température de couleurs



- Autofocus PDAF

- Stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS) sur le capteur principal

- Focus Tracking

- Mode Macro

- Mode Nuit

- Flash Snapshot

- Vidéo Dual-View

- Vidéo IA



- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p et Ultra HD 2160p à 30fps ou 60fps

- Mode Ralenti en 1080p à 240fps ou en 720p à 480fps

- Mode Vidéo Ultra Stabilisation 1080p



- Appareil frontal avec un capteur de 32 Mégapixels

- Objectif grand-angle 25mm avec une ouverture de F2.4

- Stabilisation électronique (EIS)

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 720p à 30fps

- Triple appareil photo au dos :

- Appareil principal : 64 Mégapixels, 25mm, F1,7

- Appareil ultra grand-angle : 8 Mégapixels, 16mm (119°), F2,2

- Appareil Macro : 2 Mégapixels, F2,4

- Appareil N&B pour le portrait : 2 Mégapixels, F2,4



- Autofocus PDAF

- Mode Macro

- Mode Nuit



- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p en 30/60fps et Ultra HD 2160p à 30fps

- Mode Ralenti en 1080p à 120fps ou en 720p à 240fps

- Mode Vidéo Ultra Stabilisation 1080p





- Appareil frontal avec un capteur de 32 Mégapixels

- Objectif grand-angle 23mm avec une ouverture de F2.4

- Stabilisation électronique (EIS)

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 720p à 30fps

Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dolby Atmos - Haut-parleurs mono

- Dolby Atmos Batterie - 4500mAh (2x 2250mAh)

- SuperVOOC 65W (100% en 35 minutes)

- 4300mAh

- SuperVOOC 65W (100% en 37 minutes) Connectivités - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran de nouvelle génération

- Bluetooth 5.2

- WiFi 6

- 5G

- 2x nano-SIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 2.0, port USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran de nouvelle génération

- Bluetooth 5.1

- WiFi 5

- 5G

- 2x nano-SIM

- 1x eSIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 2.0, port USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- ColorOS 11.2 - Android 11

- ColorOS 11.1 Taille et Poids - 159,9 x 72,5 x 7,99 mm

- 184g - 159,1 x 73,4 x 7,9 mm

- 172g pour les versions Bleu Astral et Noir Etoilé

- 180g pour la version Argent Galactique Prix de lancement - 799 euros - 449 euros Date de Disponibilité - 30 Mars 2021 - 30 Mars 2021

