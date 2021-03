Android : désinstallez d’urgence ces 9 applications, elles vident votre compte bancaire !

Des chercheurs en sécurité révèlent la présence de multiples malwares présents dans neuf applications Android, permettant aux hackers de s’immiscer jusqu’à vos comptes bancaires, tout en prenant le contrôle total de votre appareil. Désinstallez-les au plus vite !

Les malwares ont la vie dure sur Android. Après vous avoir alerté de la présence d’applications de VPN douteuses sur Android ou encore de ces 450 applications un peu trop curieuses, voilà qu’un nouveau rapport de Check Point Software Technologies nous met en garde contre 9 nouvelles applications. Selon les chercheurs en sécurité de Check Point, ces 9 applications intégraient un logiciel malveillant baptisé Clast82, qui leur permettaient de passer sous le radar de Play Protect. Cela leur a permis de rester un long moment dans les rayons du Play Store et de contaminer de nombreux utilisateurs, sans jamais être identifiées comme malveillantes par Google.

Mais le but de ces applications ne résidait pas dans le simple fait d’être indétectables : une fois installées sur votre smartphone, elles diffusaient deux dangereux malwares : AlienBot Banker et MRAT. Le premier cible les informations bancaires présentes sur votre appareil, et cherche à se frayer un chemin jusqu’à vos comptes pour les vider. Le second, MRAT, est un cheval de Troie avec accès à distance, et permet aux hackers de prendre le contrôle quasi-total de votre smartphone.

Évidemment, ces deux malwares fonctionnant de pair de présage rien de bon pour l’intégrité de vos données. Grâce au travail des chercheurs de Check Point, Google a fini par retirer ces applications du Play Store, donc vous ne devriez plus pouvoir les télécharger dans le futur. En revanche, si vous les aviez déjà installés sur votre smartphone, elles y résideront et représentent une grave menace. On ne saurait donc trop vous conseiller d’aller faire un tour dans la liste de vos applications installées située dans les réglages de votre appareil, afin de vérifier qu’aucune de ces 9 applications malveillantes ne s’y trouvent :

Cake VPN – com.lazycoder.cakevpns

Pacific VPN – com.protectvpn.freeapp

eVPN – com.abcd.evpnfree

BeatPlayer – com.crrl.beatplayers

QR / Barcode Scanner MAX – com.bezrukd.qrcodebarcode

eVPN – Nom du package: com.abcd.evpnfree

MusicPlayer – com.revosleap.samplemusicplayers

tooltipnatorlibrary – com.mistergrizzlys.docscanpro

QRecorder – com.record.callvoicerecorder