OnePlus 9 : voilà à quoi ressemblera le flagship !

Le site WinFuture vient de partager des rendus officiels des futurs OnePlus 9 et 9 Pro, dont la présentation est attendue d’ici quelques jours.

Le OnePlus 9 sera présenté dans quelques jours seulement, le 23 mars prochain, mais voilà qu’il se dévoile déjà au travers de rendus officiels récupérés par le site allemand WinFuture, de quoi valider ou non certaines caractéristiques attendues.

Déjà, ces rendus nous permettent de confirmer, ou presque, le partenariat de OnePlus avec le fabricant optique suédois Hasselblad pour la partie photo, comme le laissaient déjà entendre de nombreuses rumeurs. Le modèle le plus haut de gamme, le OnePlus 9 Pro, devrait ainsi profiter d’une configuration photo musclée, comprenant pas moins de quatre capteurs à l’arrière. On y retrouverait un capteur principal grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle signé Sony particulièrement prometteur puisqu’il serait capable d’atténuer très largement l’effet de distorsion propre à ce type d’objectif, mais aussi un téléobjectif de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Le OnePlus 9 « standard » bénéficierait quant à lui de trois capteurs à l’arrière, avec une configuration de capteurs similaire au modèle « Pro », mais sans téléobjectif.

Ces rendus dénichés par WinFuture nous apprennent également que le cadre des OnePlus 9 pourrait être fait de plastique ou une autre matière que le métal, puisqu’aucune antenne réseau ne semble apparente. On aurait aussi droit à un écran plat, et non plus incurvé comme sur le OnePlus 8. Enfin, même si WinFuture ne partage que les rendus des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, on s’attend également à ce que la marque nous présente une troisième variante, baptisée OnePlus 9R, et qui devrait être plus abordable que ses grands frères. La OnePlus Watch, première montre connectée du constructeur, pourrait elle aussi être présentée le 23 mars aux côtés des nouveaux smartphones.

