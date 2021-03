Valorant : un joueur pro suspendu après avoir été accusé d’agression sexuelle

L’organisation d’e-sport Sentinels vient d’annoncer sur Twitter que le joueur pro de Valorant du nom de Sinatraa vient d’être suspendu. Il a été accusé par son ancienne petite amie d’agressions sexuelles. En attendant que la lumière soit faite sur cette affaire, le joueur est suspendu et ne peut donc pas participer au tournoi de Valorant prévu ce weekend. Sentinels a déclaré que « nous sommes conscients de la situation actuelle concernant Jay Won (Sinatraa) et avons lancé une enquête en interne. Pendant que l’enquête est en cours, il est suspendu de l’équipe. Nous vous tiendrons au courant dès que l’enquête sera terminée ». Riot Games a posté un message similaire sur son propre compte Twitter.

We are aware of the current situation regarding Jay “Sinatraa” Won and have launched an investigation internally. While the investigation is pending, he is suspended from the team.

We will provide a further update once the investigation has concluded.

— Sentinels (@Sentinels) March 10, 2021