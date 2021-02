Le PDG de Riot Games accusé de harcèlement sexuel par une ancienne assistante

Alors que la parole des victimes d’agressions sexuelles continue de se libérer, une nouvelle plainte a été déposée contre le PDG de Riot Games par une ancienne assistante.

Cela fait quelques années que les plaintes pour harcèlement et agressions sexuelles se multiplient, libérant la parole des femmes à ce sujet. C’est le cas d’une ancienne assistante chez Riot Games, Sharon O’Donnell, qui a porté plainte contre l’entreprise et son PDG Nicholas Laurent en janvier dernier. Elle reproche notamment à Nicholas Laurent des faits de harcèlement sexuel, d’environnement hostile de travail et de non-paiement de salaires, entre autres. Elle explique que le PDG de Riot Games aurait eu des propos déplacés à son égard, avec des sous-entendus sexuels lorsqu’il lui a proposé de venir travailler chez lui alors que sa femme et ses enfants n’étaient pas là, ou encore lorsqu’il lui a dit d’adopter un ton plus « féminin ». Sharon O’Donnell précise qu’elle a toujours refusé les propositions de son patron, ce qui l’a poussé à rendre son environnement de travail plus hostile.

Elle poursuit également Riot Games pour licenciement abusif. Sharon O’Donnell a été licenciée en juillet 2020, peu de temps après avoir rempli un formulaire de plainte pour avances sexuelles auprès du département des Ressources Humaines. Elle pense que son licenciement a un rapport direct avec le harcèlement sexuel dont elle aurait été victime. Sharon O’Donnell demande un procès avec jury ainsi que des dommages et intérêts.

Un porte-parole de Riot Games a déclaré que « dans ce cas, comme certaines des réclamations concernent un dirigeant, un comité spécial de notre conseil d’administration supervise l’enquête, qui est menée par un cabinet d’avocats indépendant. » Ce n’est pas la première fois que Riot Games se retrouve sous la lumière des projecteurs concernant son environnement de travail. En 2018, des allégations de ce type avait été publiées par Kotaku, ce sur quoi Nicholas Laurent a affirmé avoir travaillé, afin de rendre l’environnement de travail de Riot Games plus sain.