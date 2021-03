Apple déploie actuellement un nouveau firmware à destination de son premier casque haut de gamme, les AirPods Max. Cette mise à jour est censée corriger l’important problème d’autonomie rencontré par de nombreux utilisateurs (y compris nous).

L’annonce des AirPods Max avait fait l’effet d’une bombe en fin d’année dernière. Non seulement il s’agissait d’un produit attendu de longue date chez Apple, mais la firme a également étonné son monde en affichant un prix de vente très élevé de 629€. Dans les faits, l’excellente qualité de fabrication du casque et les matériaux utilisés parviennent à justifier en partie ce tarif salé, comme nous l’avons vu au cours de notre test des AirPods Max, mais il y bien un autre problème qui s’avère indigne de son positionnement tarifaire : son autonomie.

L’autonomie des AirPods Max n’est pas mauvaise en soi. Apple annonce environ 20 heures d’utilisation, et en réalité, c’est à peu près le cas. Le problème, c’est que la firme n’a pas pensé à doter son casque d’un bouton marche/arrêt pour l’éteindre complètement. Quand on le met dans son étui, il passe automatiquement en mode « basse consommation » (UBC) et après 18h, il passe en mode « ultra basse consommation » (UBC). Il ne sera donc jamais totalement éteint et consommera toujours un peu de batterie, avec des conséquences possibles sur la longévité du produit. De plus, il semblerait que ce système de veille ne fonctionne pas correctement. Sur le web, les utilisateurs d’AirPods Max sont nombreux à relater d’importants soucis avec l’autonomie de leur casque, et à chaque fois, le problème est le même : la batterie se vide toute seule très rapidement, et ce même lorsque le casque a été placé dans son étui fourni, qui permet pourtant de le faire passer en mode « ultra basse consommation » (Mode UBC) plus rapidement. De notre côté, on rencontre des problèmes similaires avec les AirPods Max que nous avons testé, et à l’usage, c’est extrêmement frustrant.

Hier vers 9h, je prends les AirPods Max, il y avait encore 69% de batterie. Je les utilise 5 minutes pour permettre cette nouvelle mise à jour censée corriger les soucis d'autonomie en veille. MAJ faite, retour dans l'étui tout pété Ce matin vers 10h00 bah il reste 55% 😒 https://t.co/9uoTUnjuiC — Anh Phan – Streamer mais je n'ai pas d'internet ^^ (@AnhPhanFr) March 11, 2021

Pour répondre à ce problème majeur, Apple vient justement de déployer une nouvelle mise à jour pour les AirPods Max, baptisée 3C39. Normalement, l’installation de la mise à jour devrait se faire de manière transparente. Tout ce que vous avez à faire, c’est laisser le casque connecté à un iDevice connecté à un réseau WiFi, et vous assurer qu’il a assez de batterie restante. Pour vérifier que la mise à jour a bien été installée, rendez-vous dans les réglages Bluetooth de votre iPhone, puis cliquez sur le « i » à proximité des AirPods Max. Cela devrait vous afficher la version du firmware installée de votre casque. Reste à voir si le firmware tient toutes ses promesses pour régler ce problème d’autonomie, parce qu’en ce qui nous concerne, la mise à jour ne semble pas avoir réglé le souci… Si vous utilisez les AirPods Max, n’hésitez pas à nous faire part de votre expérience en commentaire !