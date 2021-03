Perseverance et sa SuperCam continuent de nous faire rêver

Après avoir atterri sur Mars il y a quelques semaines, Perseverance poursuit ses missions de reconnaissance, et apporte déjà d’excellents résultats. Grâce à sa SuperCam, le rover a déjà vu, entendu et analysé son nouvel environnement.

Le 18 février dernier, le rover Perseverance se posait sur la planète rouge. Sa mission ? Rechercher des traces de vies passées, et analyser la composition de la surface. Grâce à sa SuperCam embarquée, le robot nous promettait de découvrir Mars d’une manière encore inédite. Chose promise, chose due. Tandis que les microphones situés sur l’instrument nous avaient déjà permis d’entendre la toute première tempête martienne de l’histoire, ce dernier a récemment mis en fonctionnement son laser infrarouge. Encore une fois, cette opération est couronnée de succès. Dans un récent communiqué, Sylvestre Maurice, le coresponsable scientifique de SuperCam détaille : “Nous avons eu la chance le douzième jour de la mission de tirer sur une cible baptisée Maaz. On a un très beau spectre, on voit des éléments majeurs, le silicium, le potassium, le calcium, l’aluminium par exemple, et puis des éléments mineurs comme le manganèse et l’hydrogène. À ce stade on n’a pas terminé l’analyse complète, mais c’est une roche de type basaltique, assez commune sur Terre”. En attendant de savoir que ce que renfermait précisément l’amas rocheux, la NASA a déjà partagé un nouvel extrait sonore, où il est possible d’entendre le laser du rover en pleine action.

🔊 You’re listening to the first audio recordings of laser strikes on Mars. These rhythmic tapping sounds heard by the microphone on my SuperCam instrument have different intensities that can help my team figure out the structure of the rocks around me. https://t.co/nfWyOyfhNy — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 10, 2021

En plus de son rayon laser capable de détruire certaines roches pour en analyser précisément la composition, SuperCam dispose aussi d’un faisceau de laser vert, une première sur Mars. Grâce à ce spectromètre Raman, Perseverance est ainsi capable de détecter et photographier d’éventuelles molécules organiques présentes à la surface de la planète. Un outil crucial, puisqu’il pourrait non seulement permettre de comprendre comment les minéraux présents ont pu se former à travers le temps, mais aussi et surtout, déceler des formes de vie passées.