Asus dévoile ses nouveaux casques à destination des joueurs

À l’occasion du lancement de ses nouveaux ROG Phone 5, Asus présente de nouveaux casques audio à destination des joueurs sur mobile. Les trois nouveaux produits seront commercialisés à partir du mois d’avril prochain.

Après avoir levé le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones pour les joueurs mobiles, Asus dévoile une collection de casques qui s’inscrit dans la même dynamique. Trois nouveaux produits que la marque a présenté plus en détails dans un communiqué. Premier produit à rejoindre les étals du constructeur, le ROG Strix Go BT mise sur la technologie adaptative Qualcomm aptX pour faire recette. La marque promet une « écoute sans fil inégalée » et avec une très faible latence. Il sera tout de même possible de brancher son casque grâce à un connecteur filaire de 3,5 mm. Sans surprise, Asus mise sur la réduction active de bruit active pour immerger les utilisateurs dans leurs sessions de jeu. Pour converser sur les plateformes, le casque bénéficie aussi d’un microphone anti-bruit boosté grâce à ASUS AI. Cette version sans fil du ROG Strix Go utilise toujours un transducteur de 40 mm, mais s’offre néanmoins une amélioration côté autonomie. Asus indique qu’il sera possible de profiter de 45 heures d’écoute continue. La sortie est prévue entre avril et mai 2021. Il sera proposé pour la coquette somme de 249 euros tout de même.

Les ROG Cetra II : des écouteurs haut de gamme

Pour ceux qui ne voudraient pas s’encombrer d’un casque, la marque dévoile sa nouvelle paire d’écouteurs filaires. Reliés grâce à l’USB-C, pour une compatibilité avec les mobiles ROG, les PC, les Mac et la Nintendo Switch, il profite aussi de la réduction active de bruit pour éviter les parasites sonores pendant une session de jeu. Il sera également possible de se reconnecter en mode Ambiant pour entendre l’environnement extérieur, sans avoir à retirer le dispositif. Asus promet des basses percutantes grâce à ses haut-parleurs en caoutchouc de silicone liquide : les ASUS Essence. À noter aussi que l’éclairage RGB des écouteurs pourra être associé à l’éclairage de son smartphone ROG Phone 5 via le logiciel Aura Sync. Les écouteurs seront proposés à 139,99 euros entre avril et mai prochain chez les distributeurs comme Boulanger, Darty, Fnac ou encore Amazon. Enfin, Asus prévoit aussi une version allégée de son produit, les ROG Cetra II Core. Ils disposent d’un connecteur filaire de 3,5 mm pour une compatibilité avec les consoles Xbox, la série ROG phone 5 et les téléphones mobiles. Il faudra en revanche faire l’impasse sur l’ANC, mais pour seulement 69 euros cela n’a rien d’étonnant.