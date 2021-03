GeForce NOW : les jeux The Witcher débarquent au catalogue !

Les versions GOG de la trilogie The Witcher, ainsi qu’un jeu bonus, et 5 autres productions sont désormais disponibles sur GeForce Now.

Nvidia a trouvé le moyen de faire plaisir aux fans de la saga de jeux The Witcher. L’entreprise s’est associée au distributeur de jeux vidéo GOG.com pour fournir aux fans de la saga ce qu’ils attendaient. La version GOG de la trilogie est désormais disponible sur le catalogue de GeForce Now, ainsi que le jeu Thronebreaker. Les fans de Geralt de Riv pourront donc découvrir ou redécouvrir ses aventures tout en profitant des incroyables performances du service de cloud gaming. Nvidia met surtout en avant les fonctionnalités de GeForce Now qui permettent d’avoir une expérience inédite sur les jeux The Witcher.

Il est précisé que « les membres peuvent également facilement capturer leur meilleurs moments sur The Witcher 3 : Wild Hunt – Game of the Year Edition grâce aux outils de partage de GeForce Now. Capturez vos meilleurs chasses au monstres avec l’outil in-game overlay, ou appliquez votre propre style avec Nvidia Freestyle. Et avec Ansel, vous pouvez composer votre photo parfaite de Geralt, depuis n’importe quel angle du magnifique monde ouvert de CD Projeckt Red ».

Les jeux The Witcher disponibles sont The Witcher Adventure Game (GOG.com), The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition (GOG.com), The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition (GOG.com) et Thronebreaker: The Witcher Tales (GOG.com). Mais ce n’est pas tout puisque cinq autres productions intègrent le catalogue de GeForce Now. Il s’agit de Stronghold: Warlords, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4, Pascal’s Wager: Definitive Edition, Workers & Resources: Soviet Republic et le jeu familial mondialement connu, Uno.

Pour rappel, GeForce Now est un service de Nvidia qui vous permet de jouer à vos jeux sur n’importe quel appareil compatible avec la puissance d’un PC Gamer. L’abonnement gratuit vous donne accès à une session de jeu d’une heure par jour tandis que l’abonnement à 27,45 euros pour 6 mois vous donne un accès illimité et vous offre le RTX sur certains jeux.