HTC Vive présente de nouveaux accessoires pour plus d’immersion en VR

Avec les Vive Trackers 3 et le Vive Facial Tracker, HTC étoffe grandement son offre VR en vous permettant de capturer avec plus de précision vos mouvements.

Depuis plusieurs jours, HTC nous préparait une surprise, et voilà que la marque vient de dévoiler le pot au rose. Sans détour, HTC vient de lever le voile sur deux nouveaux accessoires pour son casque VR Vive. On retrouve le Vive Tracker 3, nouvelle version du capteur de mouvement de la marque, ainsi que le Vive Facial Tracker, un accessoire qui vient s’accrocher en bas du casque pour analyser le bas de votre visage en temps réel.

Vive Tracker 3 : plus petit, plus léger, (beaucoup) plus autonome

L’autonomie des précédents Vive Tracker n’était pas catastrophique, mais la marque a décidé de l’améliorer drastiquement avec cette troisième version. Celle-ci dispose de 75% d’autonomie en plus par rapport au Vive Tracker 2, ce qui représente 7h30 d’autonomie au total, tout en se montrant 33% plus petit et 15% plus léger. L’accessoire conserve le même niveau de précision avec un champ de vision de 240°, et est compatible avec les balises Steam VR 1.0/2.0. Il est disponible dès à présent au prix de 139€.

Vive Facial Tracker : souriez, vous êtes filmé

Après avoir été mis à disposition des développeurs afin qu’ils s’en saisissent pour trouver des usages, le Vive Facial Tracker est désormais mis à disposition de tous ! L’accessoire vient s’accrocher sous un casque HTC Vive, et dispose de deux caméras pour distinguer pas moins de 38 mouvements du bas du visage, de la mâchoire en menton en passant pas les dents et la langue. La marque indique que la capture est réalisée en temps réel, avec une latence de seulement 6 millisecondes. Le Vive Facial Tracker est lui aussi disponible dès maintenant à la vente, au prix de 139€.