L’App GoPro devient Quik pour mieux exploiter tous vos contenus

Quik est devenu GoPro pour finalement redevenir Quik. Voici donc la nouvelle application à tout faire de GoPro qui permet de monter facilement des vidéos dynamiques pour le partage sur les réseaux sociaux.

En soi, ce n’est pas tant une nouveauté dans la mesure où il y a encore quelques années, GoPro proposait plusieurs applications, GoPro pour connecter son smartphone aux action-cams du constructeur américain et Quik, une application de montage vidéo ultra grand-public et accessible. Sauf que depuis deux ans, GoPro avait décidé de tout fusionné et rapatrier les fonctions de Quik dans son application GoPro. On est 2021 et GoPro devient maintenant Quik.

Quik est donc la nouvelle et seule application de GoPro pour se connecter aux appareils de GoPro et monter ses vidéos de manière facile et rapide. C’est d’ailleurs sur ce nouvel axe qu’est relancé Quik. En effet, à la différence de l’ancienne application GoPro, Quik se veut être une ouverture pour GoPro et se positionne plus comme un vrai service qu’une application compagnon des action-cams de GoPro. Aussi, Quik est compatible avec n’importe quel contenu stocké sur son smartphone.

La principale nouveauté vient de la fonction Mural, une sorte de flux de contenus privés de ses contenus pour permettre aux utilisateurs de mieux organiser leurs contenus, qu’ils viennent d’une GoPro ou non. Avec cette fonction Mural, le CEO de GoPro, Nick Woodman, promet une organisation telle que l’utilisateur n’aura plus à jongler entre le contenu de son smartphone, de sa GoPro, etc.

Une des forces de Quik puis de GoPro, pour revenir à Quik donc, c’est le montage vidéo automatisé. Il suffit de sélectionner le contenu qu’on souhaite avoir et l’application se charge de tout caler et ce, en fonction même de la musique. C’est super simple et hyper rapide de nos tests. Bien évidemment, 2021 oblige, GoPro y a ajouté quelques fonctions comme les thèmes, la gestion de la vitesse des séquences ou encore des filtres à tout va. Si une partie de ces fonctions supplémentaires sont disponibles de manière gratuite avec l’application, il faudra passer par la case abonnement pour de nouveaux filtres, musiques et thèmes. Comptez 1,99$ par mois ou 9,99$ par an, ce qui n’est pas si cher au final. A noter que les utilisateurs GoPro Plus auront accès à toutes les fonctions disponibles en plus des services de stockage dans le cloud, de live-streaming, etc.).

Ce retour n’est pas innocent et se veut être une façon comme une autre pour GoPro de se diversifier. Et pour le coup, Quik est disponible dès aujourd’hui sur iOS et Android.