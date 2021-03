Disney : début de tournage pour le remake de Peter Pan

Dans un communiqué, Disney annonce le lancement du tournage de Peter et Wendy. Inspiré du roman éponyme de J.M. Barrie, le film sera diffusé sur Disney+ en 2022. Au casting, la plateforme débauche Jude Law et Yara Shahidi.

Disney semble avoir trouvé le bon filon. Après Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle et La Belle et le Clochard, la firme prépare une nouvelle adaptation live-action de l’un de ses succès animés. Cette fois-ci, on décollera pour le pays imaginaire avec Peter Pan & Wendy. Adapté du roman éponyme de J.M. Barrie et inspiré du film de 1953, ce nouveau long-métrage suivra les aventures d’une jeune fille qui s’oppose à la volonté de ses parents de l’envoyer au pensionnat, et s’envole avec ses deux frères cadets pour le Pays Imaginaire. Elle va y rencontrer Peter, un garçon qui refuse de grandir, une femme minuscule et un pirate maléfique.

Jude Law au casting

Nombreux sont les acteurs à s’être glissé dans la peau du Capitaine Crochet. Après Dustin Hoffman dans Hook, Hugh Jackman dans Pan et Colin O’Donoghue dans Once Upon a Time, c’est au tour de Jude Law de chausser les bottes du célèbre pirate. L’acteur britannique fera face à Ever Anderson, fille du mannequin Milla Jovovich et qui sera aussi à l’affiche de Black Widow. Elle incarnera Wendy, aux côtés d’Alexander Molony (Peter Pan). On retrouvera également Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show), Alan Tudyk (Rogue One), Molly Parker (House of Cards). Derrière la caméra, c’est David Lowery qui œuvrera. Ce n’est pas la première collaboration du réalisateur avec Disney, puisqu’il avait déjà réalisé Peter et Elliott le dragon en 2016. Pour découvrir Peter Pan & Wendy, il faudra encore patienter un peu. Le tournage vient d’être lancé à Vancouver et le film ne devrait pas sortir sur nos écrans avant l’année 2022. Il sera diffusé directement sur Disney+, comme La Belle et le Clochard avant lui.