Signal est désormais inaccessible en Chine

C’était l’une des rares applications étrangères à être autorisée dans le pays. Depuis ce matin, son accès est bloqué pour tous les utilisateurs sur le sol chinois. Selon TechCrunch et Reuters, le site web de la messagerie cryptée a été bloqué hier.

En Chine, pas question d’utiliser les solutions de Facebook pour converser, ni même celles des GAFAM en général. Les applications occidentales y sont toutes interdites. Toutes ? Pas vraiment, une irréductible messagerie résistait jusqu’alors à l’embargo. Signal, récemment mise en lumière par Elon Musk, est inactive dans le pays depuis ce matin. Les utilisateurs l’ayant déjà téléchargée sur leurs portables ne peuvent désormais plus envoyer et recevoir de messages lorsqu’ils se trouvent sur le territoire chinois. Selon Reuters et TechCrunch, le site web de l’application gratuite a été bloqué par le gouvernement le 15 mars. Elle était principalement utilisée par les journalistes. Avec 500 000 téléchargements en Chine, cela représente une petite goutte dans l’océan de la population chinoise.

Vers une interdiction ?

Pour le moment, les raisons de cette absence restent encore inconnues. Comme le note TechCrunch, il est encore possible de la télécharger dans le store iOS. Cela pourrait vouloir dire que le gouvernement n’a pas interdit à proprement parler son téléchargement. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Signal est momentanément indisponible dans le pays. Elle avait déjà été inaccessible sans VPN, avant de revenir en service. Il est donc encore impossible de savoir si elle sera à nouveau disponible et si la Chine envisage d’appliquer les mêmes restrictions qu’avec WhatsApp et Instagram par exemple. Lancée en 2014, Signal est une messagerie chiffrée de bout en bout qui permet de discuter en toute discrétion. Elle est considérée par les spécialistes comme une alternative plus sécurisée à WhatsApp. Elle a d’ailleurs gagné en notoriété après l’annonce du changement de CGU de la filiale de Facebook.