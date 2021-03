Instagram veut protéger les ados des adultes malveillants

Ils ne peuvent plus recevoir de messages d’adultes qu’ils ne suivent pas, entre autres. Les nouvelles conditions d’utilisations pour les adolescents devraient aider les jeunes à être plus en sécurité sur la plateforme.

Instagram vient de mettre à jour ses conditions d’utilisation et fait un pas de plus vers la protection des jeunes sur les réseaux. En effet, il est désormais impossible pour les utilisateurs adultes d’envoyer des messages privés aux adolescents qui ne les suivent pas. De ce fait, il est bien plus difficile pour eux de se faire aborder par des arnaqueurs ou des personnes mal intentionnées. Instagram a également indiqué avoir travaillé sur des façons de rendre les profils d’adolescents plus difficiles d’accès pour les adultes.

De plus, lorsqu’un adolescent discute en message privé avec une personne adulte avec qui il est déjà connecté, des notes de sécurité peuvent s’afficher, encourageant l’adolescent à stopper la conversation ou à bloquer l’utilisateur s’il ne se sent pas en sécurité. Cette situation peut se produire si la personne adulte est reconnue comme ayant un comportement suspect sur le réseau. C’est Instagram qui se chargera d’identifier les comportements suspects, comme quand un adulte envoie beaucoup de demande d’amitié à des personnes mineures en peu de temps, par exemple. L’adolescent avec qui cette personne est en conversation sera averti, et plusieurs options seront disponibles pour l’aider à se sortir d’une mauvaise situation avant que le mal soit fait.

La faille de toutes ces mesures prises par Instagram reste l’âge non vérifiable de ses utilisateurs. Aujourd’hui, les adultes ne peuvent plus communiquer aussi facilement qu’avant avec les mineurs, mais rien ne les empêche de créer des comptes en modifiant leur date de naissance. À ce sujet, Instagram a déclaré travailler sur un système d’intelligence artificielle qui pourrait apprendre à reconnaître et vérifier l’âge des utilisateurs de la plateforme.