Among Us : une nouvelle map débarque bientôt !

Une nouvelle mise à jour du jeu va apporter une map inédite, de nouvelles tâches et peut être de nouveaux éléments de personnalisation des personnages. Tout cela arrive dès le 31 mars prochain.

Innersloth vient d’annoncer une importante mise à jour pour le jeu Among Us qui devrait amener avec elle une nouvelle map ainsi que d’autres éléments importants. La nouvelle map s’appelle « The Airship » – ou « le dirigeable » en français – et sera disponible dès le 31 mars. Les développeurs ont prévenu que ce serait la plus grande map du jeu à ce jour, ce qui promet des parties encore plus intéressantes, surtout que de nouvelles tâches devraient également débarquer. De plus, il semblerait que les joueurs pourront choisir dans quelle pièce ils veulent démarrer la partie. En réalité, la map avait été révélée lors des Games Awards de l’année dernière dans un trailer que nous vous proposons de redécouvrir ici.

Innersloth a également dévoilé un système de compte. Ceux-ci seront créés de manière préliminaire car Innersloth veut pouvoir en gérer de manière fiable la modération. Enfin, dernier point, mais non des moindres pour certains, il semblerait également que de nouvelles coiffes pour les personnages vont bientôt être disponibles, même si cette information n’a pas été véritablement confirmée pour le moment.

Among Us connaît un succès international depuis 2020 et les premiers confinements, bien que le jeu soit sorti deux ans auparavant en 2018. Fort du succès de son premier opus, Innersloth a décidé de se consacrer à l’amélioration et l’ajout de contenu sur celui-ci, comme en témoigne la carte bientôt disponible, plutôt que de développer un deuxième opus comme cela était originellement prévu. Vous pouvez le télécharger sur Nintendo Switch, PC, iOS et Android.