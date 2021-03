Among Us : un nouveau menu de discussion est disponible

Après son succès fulgurant en 2020, Among Us est toujours l’un des titres les plus populaires du moment. Le jeu d’infiltration dans un vaisseau spatial devait connaître une suite, Among Us 2, qui a finalement été annulée par les développeurs d’Innersloth. Ils avaient déclaré vouloir se concentrer d’avantage sur le jeu original afin d’apporter de nouvelles fonctionnalités et de l’exploiter entièrement. Le studio vient d’ailleurs d’annoncer sur Twitter l’arrivée d’un nouveau menu de discussion sur le jeu. Le QuickChat est, selon Innersloth, une manière « plus facile, plus sécurisée et plus rapide de communiquer si vous utilisez le chat textuel ». Cela permet aux personnes n’ayant pas de micros ou qui n’ont pas envie d’utiliser le chat vocal de s’exprimer de manière plus fluide par texte, notamment lors des réunions de crise dans le jeu.

hey Crewmates, small feature✨

we've just added Quickchat (v 2021.2.21) – this is an easier, faster and safer option to play if you're using text chat! more info in game.

i know u're waiting for the big update news too. the ball is rolling, promise i'll get u more info soon! 🙏 pic.twitter.com/16ZDIwmWGt

— Among Us 🛠 still working on bug fixes!! (@AmongUsGame) March 5, 2021