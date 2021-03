Space Invaders : bientôt un jeu mobile en réalité augmentée ?

Après Pokémon Go, le prochain succès vidéoludique en réalité augmentée pourrait bien être le prochain jeu mobile Space Invaders de Square Enix Montréal.

Square Enix Montréal vient d’annoncer l’arrivée d’un prochain jeu Space Invaders pour mobile en réalité augmentée. Pour délivrer ce jeu, Square Enix Montréal s’est allié à Taito, l’un des grands noms du jeu vidéo et qui est à l’origine de la licence Space Invaders. Le jeu est actuellement déjà en cours de développement. Un teaser reprenant l’histoire de Space Invaders a été dévoilé spécialement pour l’annonce.

La réalité augmentée a connu une vague de popularité après la sortie du très célèbre Pokémon Go de Niantic. Depuis, d’autres s’y sont essayés, avec plus ou moins de succès selon les licences. On ne sait encore rien sur le contenu du jeu alors les suppositions vont bon train. Le jeu pourrait fonctionner sur le principe de géolocalisation, comme Pokémon Go ou Harry Potter Wizards Unite, et faire apparaître des aliens à tous les coins de rue. Ce qui est sûr c’est qu’un jeu mobile Space Invaders touchera un public assez large, la licence étant célèbre depuis des dizaines d’années. Si cela vous intéresse vous pouvez vous inscrire pour participer aux premiers tests du jeu lorsque ceux-ci seront disponibles. Sinon, il faudra attendre sa sortie officielle qui n’a pas non plus été dévoilée.