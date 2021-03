OnePlus Watch : la montre fuite de partout avant sa présentation

Elle ne devrait pas être présentée avant le 23 mars, mais voilà que la OnePlus Watch commence à se dévoiler franchement grâce à des images officielles du constructeur et une fiche technique en fuite.

Ce 23 mars, OnePlus devrait lever le voile sur un certain nombre de nouveautés, à commercer par sa future gamme de OnePlus 9, mais il se murmure que le constructeur envisage aussi de lancer sa première montre connectée, la OnePlus Watch. Il semblerait que les rumeurs aient vu juste puisque la montre fuite de toute part depuis ce matin. Un leaker vient en effet de dévoiler sa fiche technique, tandis que OnePlus délivre lui-même deux premières photos officielles.

Selon Ichan Argawal, leaker dont les informations se sont souvent révélées justes, la OnePlus Watch devrait bel et bien être ronde. On y retrouverait une dalle circulaire de 46 mm de diamètre, et serait dotée de la plupart des fonctionnalités propres à ce type de produit et plus encore : mesure du rythme cardiaque, analyse du sommeil et surveillance du stress et de la saturation sanguine. On y retrouverait de nombreux modes d’entraînements pour les sportifs qui pourraient s’activer automatiquement, et la montre serait plutôt bien intégrée dans l’écosystème de OnePlus avec la possibilité de contrôler les téléviseurs de la marque, lesquels ne sont hélas pas encore disponibles par chez nous. Enfin, la OnePlus Watch permettra évidemment de consulter ses notifications, de répondre à des appels, de contrôler sa musique, et serait équipée de 4 Go de mémoire interne.

Would be worth noting that OnePlus Watch doesn't seem to feature Google's wearOS. But is packed in terms of at least Workout Features. There are also Swimming workouts supporting musltiple postures. Can control Music too. Will come in Black & Silver.https://t.co/m4Cr3ckTWR — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 17, 2021

Enfin, on note l’étanchéité IP68 — un point sur lequel OnePlus s’est pourtant longuement montré réfractaire — et la montre ferait l’impasse sur Wear OS et disposerait de son propre système d’exploitation maison. Reste à confirmer tout cela le 23 mars prochain, date de la conférence de OnePlus !