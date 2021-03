Le Razor Crest du Mandalorien a atterri en Sibérie

Le Mandalorien s’est posé sur Terre ! Le Razor Crest, emblématique vaisseau du chasseur de primes intergalactique, a en effet atterri non loin de Iakoutsk, en Sibérie.

Din Djarin, alias le Mandalorien, est-il parti en chasse sur Terre ? Le Razor Crest est en effet apparu sur les hauteurs de Iakoutsk, la capitale de la république russe de Sakha, en Sibérie. Bien sûr, le vaisseau du célèbre chasseur de primes de Star Wars est une reproduction réalisée par des fans de la série Disney+, qui ont mis le paquet : l’appareil pèse en effet une tonne.

Un projet fou

Cette reproduction du Razor Crest mesure 4 mètres de haut et 14 mètres de longueur, elle combine métal, mousse plastique et panneaux de fibre. Trois mois de travail ont été nécessaires pour construire le vaisseau, ainsi qu’un investissement initial de 8.500 € rassemblés par Aïaal Fiodorov, qui s’est lancé le premier dans cette aventure. Il est même allé jusqu’à vendre sa voiture pour financer la conception de l’appareil !

C’est grâce à des amis puis avec l’aide d’entreprises locales qu’il est parvenu à boucler ce projet de grande ampleur. Ce modèle grandeur nature ne se limite pas à reproduire l’aspect extérieur du vaisseau : les bricoleurs ont aussi soigné l’intérieur, dans lequel on trouve même un siège pour bébé Yoda ! « C’est la seule reproduction de vaisseau de ce genre dans le monde », se réjouit Fiodorov.

On peut se tenir à l’intérieur du cockpit et tous les boutons et leviers fonctionnent. Il est même possible de lancer les moteurs, mais malheureusement sans pouvoir s’envoler. La reproduction du Razor Crest attire de nombreux visiteurs dans une région qui compte de plus en plus de tournages. Des studios se sont créés pour soutenir une industrie naissante qui va profiter de l’attrait du vaisseau !