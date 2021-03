Acer : des hackers demandent 50 millions de dollars

Acer aurait été victime d’une cyber-attaque de grande envergure. Selon Bleeping Computer, les hackers demandent 50 millions de dollars en échange des données volées. Pour le moment, la firme n’a pas réagi à ces rumeurs.

Les attaques à l’encontre des géants de la tech sont nombreuses. Quelques semaines après celles menées à l’encontre de Microsoft, c’est au tour d’Acer d’être au cœur de la tourmente. Selon les informations du média Bleeping Computer, le constructeur de PC aurait été la cible d’un groupe de hackers connu sous le nom de REvil. Pour preuves de leurs méfaits, ils ont partagé plusieurs images de documents identifiés comme confidentiels sur le net. Ils demandent donc à la firme de verser 50 millions de dollars en échange de leur restitution. Interrogé par Gizmodo, Acer n’a pas souhaité commenté la situation. La marque a seulement expliqué : « Acer surveille régulièrement ses systèmes informations et la plupart des cyberattaques sont bien défendues. Des entreprises comme la nôtre sont constamment attaquées et nous avons signalé des situations anormales récentes aux autorités chargées de l’application de la loi et de la protection des données dans plusieurs pays ». Le constructeur taïwanais se veut rassurant, et annonce « avoir constamment amélioré notre infrastructure de cybersécurité pour protéger la continuité des activités et l’intégrité de nos informations ».

La plus grosse somme jamais demandée

Selon Gizmodo, c’est la plus grosse somme jamais demandée par des hackers. En 2020, la demande de rançon la plus élevée était de 30 millions de dollars, soit le double de la précédente tentative qui était alors de 15 millions de dollars. L’augmentation de ces chiffres témoigne de la recrudescence de ces phénomènes et de la difficulté des entreprises à les endiguer. Dans le cas d’Acer, le groupe de hackers donne à l’entreprise jusqu’au 28 mars pour aligner les zéros. Selon certains experts, cette faille de sécurité pourrait être liée à l’attaque des serveurs Microsoft Exchange qui pourrait avoir touché plus de 30 000 organisations américaines selon les dernières estimations. On ne sait en revanche pas quelle est la nature des informations détenues par REvil.