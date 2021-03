Amazon Prime Vidéo : 10 nouvelles productions françaises en 2021

Dans l’hexagone, Amazon Studio va accélérer le rythme. La plateforme s’apprête à diffuser 10 nouvelles productions françaises cette année, et encore plus en 2022. Lors d’une conférence, la division française du géant de streaming a présenté certaines de ses prochaines productions.

Les programmes originaux français seront nombreux en 2021 sur Amazon Prime Vidéo. Lors d’une conférence en ligne, la plateforme a annoncé les séries et films qui viendront enrichir son catalogue en 2021.

Le Bal des folles – 2021

Les hostilités ont été lancées avec Le Bal des folles, premier film français. Réalisé par Mélanie Laurent avec notamment Emmanuel Bercot, Benjamin Voisin et Lou Delaage au casting, Le Bal des folles est l’adaptation du roman éponyme de Victoria Mas. Il suit le destin d’Eugénie qui a un don unique, celui d’entendre les morts. Quand sa famille découvre son don, elle est envoyée dans la clinique psychiatrique du docteur Charcot. Ce récit emprunt de féministe sera diffusé un peu plus tard cette année.

FlashBack – en 2021

Charlie est une avocate cynique qui va un joueur rencontrer un chauffeur VTC dénommé Hubert. Ce dernier va l’emmener dans un voyage à travers le temps, à la rencontre des femmes qui ont marqué l’histoire. Elle rencontrera par exemple Marie Curie et Olympe de Gouge. Ce voyage initiatique lui permettra de trouver sa place en tant que femme dans la société. Au casting, on retrouvera notamment Issa Doumbia, Sylvie Testud, Lannick Gautry et la YouTubeuse Emy LTR.

Mixte – en 2021

Mixte raconte l’histoire d’un lycée de garçon dans les années 60 qui verra pour la première fois des filles rejoindre ses bancs. La créatrice d’un Village Français sera à l’œuvre dans cette série en huit épisodes. Au casting, on retrouvera notamment Pierre Deladonchamps (Les Chatouilles), Nina Meurisse, Maud Wyler (Camille) et Anne Le Ny (Intouchables) ainsi que les jeunes comédiens Léonie Souchaud ( Le voyage de Fanny) et Gaspard Meier- Chaurand (Monsieur Papa).

Totems – en 2021

Produite en association avec Gaumont, Totems nous plongera en pleine guerre froide et suivra l’amour impossible de deux agents tiraillés entre leur missions et leurs sentiments. Au casting, on retrouvera notamment José Garcia, Niels Shneider (Les Amours imaginaires), Lambert Wilson et Ana Girardot (Ce qui nous lie). La série sera diffusée avant la fin de l’année 2021 et est encore en tournage actuellement.

Miskina – 2022

Après Forte, Melha Bedia reviendra sur le devant de la scène dans Miskina. La série s’intéressera au destin d’une célibataire trentenaire en quête d’identité. La comédie, encore à l’écriture, sera disponible en 2022 sur nos écrans.

Salade Grecque – en 2022

Après Casse-tête Chinois, Cedric Klapish revient cette fois-ci à la réalisation d’une série. Le cinéaste qui nous avait déjà convaincus avec sa trilogie mettant en scène Romain Duris et Audrey Tautou, va offrir une suite aux aventures de Xavier et surtout celles de ses enfants. Cette dramédie va dresser le portrait d’une Europe meurtrie par la crise économique et identitaire. Invité sur le plateau, le réalisateur expliquait vouloir faire revenir les acteurs de la saga pour sa série.

On retrouvera aussi la nouvelle saison de True Story avec Natoo, Lena Situations et Emy Ltr, mais aussi l’adaptation française de LOL : qui rit, sort. Présentée par Philippe Lacheau, l’émission mettra notamment en scène Alexandra Lamy, Gérard Jugnot et Tarek Boudali. Ils devront faire rire les autres, sans jamais flancher. Enfin, on aura droit à un documentaire sur le rappeur Orelsan. Il s’intéressera à la carrière de l’artiste, de ses premiers pas à Caen à son statut d’icône du rap français.