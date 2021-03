La Switch Pro utiliserait des puces Nvidia avec le support du DLSS

Selon les dernières informations de Bloomberg, la future Nintendo Switch Pro se fournirait en puces chez Nvidia et prendrait en charge le DLSS. Son prix a également été évoqué.

Cela fait plusieurs semaines que tout le monde en parle : une nouvelle Nintendo Switch serait en préparation et arriverait dès cette année. Ce nouveau modèle, que certains appellent déjà la Nintendo Switch Pro, pourrait bien être équipé de la nouvelle puce SoC Nvidia dotée de la technologie DLSS. C’est encore une fois le média Bloomberg qui relaye l’information grâce à des sources fiables et proches du projet.

La technologie DLSS permet de reconstruire les images d’un jeu en temps réel et avec une meilleure définition grâce à l’intelligence artificielle. C’est une technologie exclusive aux puces Nvidia et dont pourrait bénéficier la nouvelle Switch. Pour que cette technologie soit réellement efficace, les prochains jeux qui sortiront sur Switch Pro devront intégrer au préalable la prise en charge du DLSS. Cela pourrait donc signifier que des jeux exclusifs à la console devraient arriver dans le même temps.

De plus, dans son nouveau rapport Bloomberg a pris le soin d’interroger des analystes sur le prix potentiel d’une telle console. Selon eux, le prix pourrait se situer entre 350 dollars et 399 dollars, ce qui pourrait amener la Switch Pro au prix de 400 euros ou un peu plus en France. Si ce prix venait à être confirmé par Nintendo, alors cela mettrait la nouvelle Switch en concurrence directe avec les consoles de salon nouvelle génération de Sony et Microsoft, les Xbox Series et la PlayStation 5.

À noter que cette console n’a en aucun cas été confirmée par Nintendo, qui avait par ailleurs déclaré qu’un nouveau modèle de Switch ne serait pas dévoilé dans un futur proche. Cependant, alors que les rumeurs s’accumulent et se ressemblent, on vous a rassemblé tout ce qu’il faut savoir sur la Switch Pro dans un dossier détaillé afin de vous y retrouver. N’hésitez pas à aller le consulter pour plus d’informations.