Comme prévu, OnePlus vient juste d’annoncer ses nouveaux smartphones pour cette année 2021. Voici les OnePlus 9 Series qui se déclinent en deux versions, le 9 et le 9 Pro.

Après toutes les rumeurs, les fuites et les confirmations de Pete Lau lui-même, c’est désormais officiel, OnePlus vient d’annoncer ses deux nouveaux smartphones pour 2021. Réglé comme une horloge, OnePlus profite ainsi de l’anniversaire de notre tout premier confinement en France pour annoncer sa cuvée 2021. Voici le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro.

Comme l’année dernière, le OnePlus 9 se positionnera sur le marché des haut de gamme alors que le OnePlus 9 Pro ambitionne de concurrencer les smartphones premium occupés par Samsung ou Apple mais aussi Xiaomi ou Oppo.

Le OnePlus 9 Pro, le tout premium

Cette année est synonyme d’évolution et on retrouve en façade un écran intégral avec un poinçon en haut à gauche. Rien de surprenant, c’est la tendance depuis quelques années et c’est ce qui semble faire le plus plaisir aux utilisateurs. On retrouve également la certification IP68 comme sur son prédécesseur. OnePlus continue son partenariat avec Samsung concernant les écrans et celui du OnePlus 9 Pro est de très haute volée. Si on retrouve un écran Fluid Display 2.0 synonyme de dalle AMOLED, on notera qu’elle est de type AMOLED LPTO avec une diagonale de 6,7 pouces, une définition QuadHD+ (1440×3216) et donc une densité de 525ppp. L’écran du OnePlus 9 Pro propose des bords incurvés mais l’angle est plus léger cette année, la certification HDR10+ et enfin un taux de rafraichissement de 120Hz. Parce que c’est une dalle LPTO, on parle de Smart 120Hz et le OnePlus 9 Pro est capable d’adapter son taux de rafraîchissement de 1Hz à 120Hz, ce qui permet de ne rien consommer par exemple avec l’écran en Always-On. A cela s’ajoute une impressionnante luminosité de 1300 nits, ce qui permettre un usage en toute quiétude du smartphone en plein soleil.

Similaire à ce qu’on connaissait déjà sur les prédécesseurs, le OnePlus 9 Pro reprend un bloc photo avec pas moins de quatre appareils photo. L’appareil photo principal propose un capteur Sony IMX789 de 48 Mégapixels avec une ouverture de F1.8 et une stabilisation optique. L’autofocus de l’appareil principal combine détection de phase, laser et détection de contraste. Le téléobjectif embarque un capteur de 8 Mégapixels, il est stabilisé optique et permet un zoom optique de 3,3x. Et enfin, l’ultra grand-angle propose un champ de vision de 120° et une ouverture de F2.2, mais surtout, il se base sur un capteur Sony IMX766, développé par Sony pour Oppo et OnePlus. C’est d’ailleurs le même capteur que l’appareil photo principal du très récent et réussi Oppo Find X3 Pro. Et pour finir, un retrouve un capteur monochrome de 2 Mégapixels qui servira à l’analyse des prises de vues pour une meilleure photo en sortie.

Cette année encore, on notera que OnePlus n’a pas pris le train des zooms périscopiques puisque ça ne semble pas être la priorité lors du choix chez les utilisateurs. Avec un téléphoto plus classique, cela permet de meilleures performances en faible luminosité. Mais ce n’est pas tout puisque OnePlus signe un partenariat de choix avec Hasselblad et sa science des couleurs. On retrouve les modes UltraShot qui combine plusieurs photos et du HDR pour proposer la meilleure photo possible, son mode Nuit, plus efficace et plus rapide. Et enfin, le OnePlus 9 Pro peut enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 1200fps et bénéficie bien évidemment des stabilisations optique et électronique sur l’appareil photo principal. Et parce qu’on est en 2021, le OnePlus 9 Pro est capable d’enregistrer en 8K à 30fps.

OnePlus 9 Pro Écran - Ecran Fluid Display 2.0 (AMOLED LTPO) de 6,7"

- Définition QuadHD+ (1440x3216)

- Densité 525ppp

- 3D Gorilla Glass

- Smart 120Hz (de 1Hz à 120Hz en fonction des usages)

- Technologie Hyper Touch

- Format 20,1:9



- Always On Display

- Certification HDR10+

- sRGB et DCI-P3

- Luminosité de 1300 nits

- Réduction de 40% de la lumière bleue

- Mode Lecture

- Technologie MEMC pour rajouter de la fluidité aux vidéos en passant de 24fps à 120fps (Motion Graphic Smoothing)

- Poinçon

- Retour haptique SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 888

- Adreno 660 Mémoire - 8Go ou 12Go de RAM LPDDR5

- 128Go ou 256 Go stockage UFS 3.1

- Pas d'extension mémoire Coloris - Dos en verre 3D Gorilla Glass

- Morning Mist

- Pine Green

- Stellar Black

- IP68 Appareil Photo - Quatre appareil photo au dos :

- Appareil principal : Sony IMX789 48 Mégapixels, 23mm F1.8, OIS

- Appareil téléphoto : 8 Mégapixels, 77mm, zoom optique x3,3, OIS

- Appareil ultra grand-angle : Sony IMX766 50 Mégapixels, 14mm (120°) F2.2, lentilles FreeForm

- Capteur Monochrome de 2 Mégapixels F/2.4



- Autofocus PDAF + LAF + CAF

- Stabilisation optique (OIS) et électronique (EIS) sur le capteur principal

- Stabilisation optique (OIS) sur le capteur téléphoto

- Mode Macro

- Technologie UltraShot HDR

- Mode NightScape 2.0 (Photo et Vidéo)

- Super Resolution + HDR

- RAW 12-bit

- Dual ISO



- Enregistrement de vidéos en 8K à 30fps

- Enregistrement de vidéos en 4K à 30fps, 60fps ou 120fps

- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p 30fps ou 60fps

- Mode Ralenti en 1080p à 240fps ou en 720p à 480fps

- Mode Vidéo Ultra Stabilisation 1080p ou en 4K

- Editeur vidéo





- Appareil frontal avec un capteur Sony IMX471 de 16 Mégapixels

- Objectif de 26mm avec une ouverture de F2.4

- Stabilisation électronique (EIS)

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 720p à 30fps

Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dolby Atmos

- Qualcomm Aqstic Batterie - 4500mAh

- Warp Charge 65T (100% en 29 minutes)

- Technologie Smart Charging

- Recharge sans-fil Warp Charge 50 Wireless 50W (100% en 80 minutes)

- Recharge sans-fil inversée 5W Connectivités - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran

- Bluetooth 5.2

- WiFi 6

- 5G

- Double nano-SIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 3.1, port USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- Oxygen OS 11 Taille et Poids - 163,2 x 73,6 x 8,7 mm

- 197g Prix de lancement - 919 euros (128Go + 8Go)

- 999 euros (256Go + 12Go) Date de Disponibilité - Mars 2021

Pour le reste, c’est assez classique en soi. On notera un moteur haptique pour des vibrations plus subtiles. Le OnePlus 9 Pro sera disponible en plusieurs coloris dont une version Morning Mist qui mélange un rendu glose avec un rendu dépoli. Le résultat est très convaincant. Comme c’est maintenant monnaie courante, le OnePlus 9 Pro propose de la mémoire interne en UFS 3.1 qui est plus rapide grâce à une plus grande bande passante et qui consommera moins d’énergie. On notera enfin que si on retrouve la recharge rapide propriétaire WARP 65T en 65W, le OnePlus 9 Pro propose aussi la recharge sans-fil Warp Charge 50 Wireless de 50W (on a pu testé et c’est impressionnant), tout comme la recharge sans-fil inversée.



Disponible dès la fin de ce mois, vous pouvez précommander le OnePlus 9 Pro au prix de 919 euros pour la version 128Go/8Go et 999 euros pour la version 256Go/12Go. Une offre de précommande est disponible dès aujourd’hui avec au choix un chargeur sans-fil ou des OnePlus Buds.

Le OnePlus 9, un 9 Pro à peine moins bien

Le OnePlus 9, quant à lui, succède bien évidemment au très réussi OnePlus 8T sorti durant le dernier trimestre de l’année dernière. Mais cette année, la différence avec le 9 Pro est encore plus réduite. En effet, à part quelques caractéristiques qui changent, le OnePlus 9 est plutôt identique au OnePlus 9 Pro. Si l’écran est plus petit de seulement 0,2 pouces, il propose une définition Full HD+. En revanche, il propose un taux de rafraichissement de 120Hz. L’écran est de type AMOLED mais pas LPTO.

Côté photo, la plus grosse différence avec le 9 Pro se situe au niveau de l’absence d’un téléphoto lors qu’on retrouve un capteur principal et un ultra grand-angle ainsi que le petit capteur de 2 Mégapixels monochrome. Et pour le reste, un retrouve le nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 888, une batterie de 4500mAh avec la recharge rapide Warp Charge 65T de 65W mais une recharge sans-fil de seulement 15W. Comme l’année dernière, on ne parle pas de certification IP68 sur les modèles européens même si on se doute que ça doit l’être officieusement.

Le OnePlus 9 sera disponible un peu plus tard, fin d’avril 2021, vous pouvez déjà le précommander au prix de 719 euros pour la version 128Go/8Go et 819 euros pour la version 256Go/12Go. Une offre de précommande est disponible dès aujourd’hui avec des OnePlus Buds Z.