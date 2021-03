Free Pro : Xavier Niel défie Orange avec une offre agressive pour les pros

À l’occasion d’une conférence de presse, Free vient d’annoncer son lancement dans le B2B (Business to Business) avec une offre destinée aux entreprises : Free Pro.

Après d’intenses semaines de rumeurs, c’est officiel. Ce mardi 23 mars, Free a annoncé ses offres commerciales à destination des entreprises, un secteur sur lequel Orange règne actuellement en maître avec une part de marché estimée à 70% Le nom de l’offre de l’opérateur fondé par Xavier Nie : Free Pro. Avec celle-ci, Free espère séduire notamment les TPE, PME mais aussi les collectivités et entrepreneurs individuels, qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour se fournir chez ses concurrents.

Nouvelle Freebox 100% fibre

Le premier volet de cette offre, c’est la fibre. L’offre Free Pro mettra à disposition des professionnels une Freebox 100% fibre optique 10 EPON, disposant d’un WiFi tri-band associé à un répéteur afin de gagner en portée. Cette box dispose d’un modem 4G externe afin de garantir une connexion internet même en cas de coupure et la box en elle-même se repose à la fois sur le réseau fibré de Free et celui de Jaguar Network, un réseau séparé racheté par Free il y a deux ans. On y retrouve une fonction NAS afin de sauvegarder jusqu’à 200 Go de données dans le cloud, du WiFi 5 (non, pas de WiFi 6…) et une protection WPA3 standard.

Découvrez la première offre #FreePro. Ultra performante. Ultra pro. pic.twitter.com/3cqw8V3pLw — Free Pro (@FreePro) March 23, 2021

Là où Free espère faire la différence, c’est par la fiabilité supposée de son matériel : la box est dotée d’un OS dédié, dérivé de celui de la Freebox Delta, et qui est capable de s’auto-diagnostiquer grâce à l’IA. En plus de cela, l’opérateur s’engage à fournir une assistance en ligne en moins de huit heures avec un support dédié basé en France, et estime que sa Freebox Pro est faite pour tenir au moins dix ans. L’offre inclut deux lignes fixes avec appels illimités vers les mobiles en France et dans plus de 100 destinations autour du monde, ainsi qu’un forfait mobile 4G/5G illimité. Chaque ligne mobile supplémentaire sera facturée 9,99€/mois.

« Connectivité, fiabilité, protection pour vos données, sécurité et sérénité », voilà comment Xavier Niel décrit cette nouvelle offre, proposée au prix de 39,99€/mois pendant un an puis 49,99€/mois, en plus des 50 euros de frais d’ouverture de ligne. Cette offre est disponible dès à présent sur pro.free.fr

Un forfait mobile « pro » en sus

L’opérateur en profite également pour lancer une offre mobile pour les professionnels, laquelle ne diffère pas réellement de son offre grand public. Pour 19,99€/mois, on profite de 150 Go de data en 4G/5G, 25 Go en roaming depuis plus de 70 destinations et les appels illimités vers mobiles et fixes vers plus de 100 destinations internationales. La subtilité, c’est son service client dédié aux professionnels, accessible 7j/7 de 7h à 20h, avec l’engagement d’obtenir une réponse sous huit heures.