Netflix va adapter les comics de Keanu Reeves

Netflix continue de s’intéresser aux comics. Pour concurrencer Disney+ sur son propre terrain, en s’intéressant tout de même à des univers différents, la plateforme annonce une adaptation des comics BRZRKR, écrit par nul autre de Keanu Reeves.

On ne compte plus les adaptations de comics en préparation chez Netflix. La plateforme s’intéresse vivement, tout comme ses comparses, au 9e art et continue d’annoncer des projets qui vont dans ce sens. Sur Twitter, Netflix on Netflix dévoile son nouveau projet inspiré de BRZRKR. Si ce nom ne vous dit rien, son auteur, lui, est célèbre. Après avoir rencontré un succès fulgurant à sa sortie, le comics book de Keanu Reeves, co-écrit avec Matt Kindt, sera adapté en prise de vues réelles. Les douze numéros, publiés par Boom Studios, feront l’objet d’un film avec Keanu Reeves au casting. Pour le moment, la plateforme reste discrète sur les détails du projet, que l’on imagine être encore au stade embryonnaire.

Exciting news! Netflix is developing a live action film AND follow-up anime series based on Keanu Reeves’ BRZRKR, a brutally epic saga about an immortal warrior’s 80,000 year fight through the ages. Reeves will produce and star in the film, and voice the anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJ — NX (@NXOnNetflix) March 22, 2021

Côté intrigue, on suivra les aventures d’un homme connu sous le nom de Berzerker. Mi-mortel et mi-Dieu, il est maudit et contraint à la violence, et même au sacrifice de sa santé mentale. Après avoir erré dans le monde pendant des siècles, il a peut-être enfin trouvé refuge en travaillant pour le gouvernement américain. Il y mène des batailles trop violentes et trop dangereuses pour le commun des mortels. En échange de ses services, il recevra la seule chose qu’il désire : la vérité sur ses origines. On ne sait pas encore qui sera derrière la caméra, ni même si les deux créateurs des comics seront au scénario. En revanche, on sait déjà que Keanu Reeves sera à la production, mais aussi devant la caméra dans un rôle pour le moment inconnu. Pourrait-il camper le personnage principal ? Seul le temps nous le dira.

Une série animée en développement

Le film ne sera d’ailleurs pas le seul projet inspiré des comics BRZRKR. Netflix annonce aussi qu’un spin-off, qui prendra la forme d’une série animée, est aussi en cours de développement. Le projet reste encore bien mystérieux et on ne sait pas du tout quelle intrigue sera déroulée. En revanche, Keanu Reeves ne sera pas bien loin puisqu’il devrait prêter sa voix à l’un des personnages. Reste à voir désormais quand ces deux productions seront diffusées. Dans tous les cas, on retrouvera l’acteur dans le quatrième opus de Matrix, le 16 décembre 2021.