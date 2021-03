Huawei présente le MateBook D16, ultra-portable et haut de gamme

Le constructeur chinois a présenté aujourd’hui le dernier-né de la famille MateBook, avec un modèle D16 équipé du processeur AMD Ryzen 4000 H-Series.

Huawei a présenté aujourd’hui son nouveau laptop MateBook D16. Équipé d’un écran FullView IPS de 16,1 pouces, ce nouveau modèle embarque la plus grande dalle jamais proposée par la gamme MateBook D. Avec son châssis ultra-compact en métal et son poids plume (1,74 kg), le terminal dispose d’une résolution Full HD 1080p prenant en charge 100% du spectre sRGB, une luminosité maximale de 300 nits et une technologie anti-reflet.

Sous le capot, le terminal embarque aussi un processeur AMD Ryzen 4000 H-Series gravé en 7 nm, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience utilisateur. Malgré son format compact, le laptop embarque avec lui une carte graphique Radeon capable de supporter les contenus multimédias les plus gourmands en ressources, même en multitâche. Le MateBook D16 dispose aussi de deux ports USB-C, 2 ports USB-A 3.2, un port HDMI, d’un lecteur d’empreinte digitale située sous le bouton d’alimentation, ainsi qu’une prise jack 3,5 mm. Grâce à sa prise en charge du Wi-Fi 6, l’ordinateur permet une connexion stable au quotidien, aussi bien en nomade qu’en sédentaire. Avec la charge rapide 65W en USB-C, ce dernier peut aussi gagner 2 heures d’autonomie en seulement 15 minutes. Compatible avec les autres terminaux de la marque dotés de la technologie Huawei SuperCharge, le MateBook D16 permet aussi la charge inversée lorsqu’il est éteint. La caméra pop-up à obturation mécanique permet enfin de protéger la vie privée de ses utilisateurs, tout en garantissant un écran parfaitement borderless.

Où l’acheter ?

Commercialisé à partir du 27 avril prochain, le laptop Huawei MateBook D16 en configuration 16+512 Go sera proposé au prix de 899,99€. En attendant, il est toujours possible de se rabattre sur un modèle antérieur, comme le MateBook D15 ou le MateBook D14.