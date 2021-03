Sonos : le son Hi-Res à 24 bits avec la plateforme Qobuz

Qobuz, la plateforme de streaming musicale française vient d’annoncer un partenariat d’envergure avec Sonos. Dans un communiqué, la firme explique être la première offre de streaming audio Hi-Res 24 bits disponible sur les enceintes de la marque.

Streaming ne rime pas toujours avec qualité audio optimale. Pour autant, la plateforme musicale QoBuz a fait de ce critère son fer de lance. Avec une volonté de proposer une expérience sonore améliorée, l’entreprise française annonce être devenue la première plateforme à proposer du streaming et du téléchargement haute résolution sur les enceintes Sonos. Dans un communiqué, George Forney, directeur délégué de Qobuz, explique que la plateforme “s’est toujours efforcée de rendre accessible la meilleure qualité audio possible pour satisfaire les audiophiles. Désormais, sur les enceintes Sonos, nous permettons à des millions de mélomanes supplémentaires de profiter facilement de l’amélioration d’écoute que l’audio haute résolution apporte.”



@Qobuz’s 24-bit hi-res format is now available on Sonos. Rediscover your music with higher quality. — Sonos (@Sonos) March 24, 2021

Concrètement, les utilisateurs pourront profiter d’une qualité sonore à hauteur de 24bits sur les enceintes de la marque. À l’heure actuelle, il est uniquement possible de profiter de fichiers FALC en 16bits/48kHz. Cette haute résolution sera accessible sur la plupart des produits de la plateforme Sonos 2, mais aussi sur certaines enceintes utilisant les technologies de la marque comme celle développée en partenariat avec IKEA. Le Directeur du marketing produit chez Sonos s’est félicité de cette nouvelle collaboration “Notre plateforme ouverte permet aux partenaires d’apporter le meilleur de leurs expériences au système Sonos et à nos clients communs. QoBuz a été à l’avant-garde du streaming musical de haute qualité, et nous attendons avec impatience que les utilisateurs profitent de leur musique avec la clarté et la profondeur de son qui caractérise Sonos.”

Fondée en 2007, QoBuz est un service de streaming musical qui a la particularité de proposer des abonnements d’écoute de musique illimitée en Hi-Res Audio, de l’achat de musique, des articles et des playlists. Elle est disponible dans douze pays dont la France, les États-Unis, les Pays-bas, la Belgique et le Luxembourg. L’accès au catalogue, qui comprend 70 millions de titres, est commercialisé à partir de 14,99 euros par mois ou 19,99 euros sans engagement.