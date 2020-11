Huawei : son nouveau chargeur de 200W fait le plein en 10 minutes

Le géant chinois de la téléphonie, Huawei, bat un nouveau record technologique avec l’annonce d’un chargeur ultra-rapide de 200W. Ce dernier ne sera cependant pas mis sur le marché de si tôt.

Il y a quelques semaines, Huawei a dévoilé officiellement sa nouvelle série de smartphones, les Mate 40. Lors de la conférence de présentation, son PDG, Richard Yu, aurait aussi annoncé un accomplissement technique de taille. Selon les informations du site spécialisé Huawei Central, l’un des leaders chinois de la télécommunication est parvenu à mettre au point un chargeur filaire de 120W ainsi qu’un autre ultra-rapide, plus impressionnant, de 200W. Celui-ci serait en effet capable de recharger entièrement la batterie d’un smartphone moyen en seulement dix minutes. Le patron de Huawei a néanmoins remarqué que ces deux nouveaux chargeurs restent encore inutilisables en l’état : les smartphones actuels ne seraient pas capables de les supporter.

Rapidité ou durabilité ?

En effet, une telle puissance électrique génère non seulement beaucoup de chaleur mais peut aussi endommager la batterie qu’elle est censée alimenter. La capacité énergétique d’une batterie rechargée par de tels chargeurs finirait par faiblir drastiquement avec le temps – et avec elle, bien sûr, l’autonomie conférée au smartphone équipé. Xiaomi, l’un des concurrents de Huawei, fait actuellement face au même dilemme, concernant son nouveau chargeur sans fil de 80W. La firme avait battu le record de Oppo, établi quelques mois plus tôt, avec ses chargeurs sans fil de 65W et filaire de 125W. En attendant que les fabricants téléphoniques trouvent un moyen d’adapter le « hardware » à cette nouvelle puissance électrique à disposition, les appareils de Huawei bénéficient de chargeurs éclairs. Le Huawei Mate 40 Pro, par exemple, est fourni avec un chargeur sans fil de 50W et un chargeur filaire SuperCharge de 66W, capable d’une recharge complète en 35 minutes. Comme nous le mentionnons dans notre test : « Pour faire simple, c’est plus rapide qu’une grande majorité de smartphones en filaire ! »