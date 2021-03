Instagram va tester les brouillons pour les stories

Le réseau social permettra bientôt de sauvegarder les brouillons de vos stories, afin de les publier plus tard.

L’information a été rendue officielle via un simple tweet publié par le compte d’Instagram il y a quelques jours. Le réseau social va prochainement déployer les brouillons en story, une fonctionnalité qui permettra de préprogrammer les contenus, mais surtout de les sauvegarder pour les éditer plus tard. L’outil existe déjà via des applications tierces comme Buffer, Swello ou Later, mais tout sera désormais réalisable nativement via la plateforme de Mark Zuckerberg. La prévisualisation des stories devrait également être plus facile, a promis Instagram.

Something new is coming 📣 Soon you’ll be able to finish what you started with story drafts. — Instagram (@instagram) March 23, 2021

Actuellement, il n’existe en effet aucun moyen de sauvegarder les contenus édités en story depuis le réseau social, la seule alternative étant de télécharger la photo ou la vidéo que l’on souhaite conserver, ce qui a pour effet de supprimer tous les effets appliqués (filtres, stickers, musique…).

Un premier leak

Let’s take a look at the upcoming Story Draft feature in #Instagram 👀 https://t.co/kA3DeWIIXm pic.twitter.com/CT8ORvIn5R — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 23, 2021



Seulement quelques heures après cette annonce prometteuse, le leaker Alessandro Paluzzi a partagé quelques screens de ce qui s’apparente à la nouvelle interface de l’outil d’édition des stories. L’outil ressemblera donc à priori à la fonctionnalité archives, et permettra, de la même manière que les brouillons de posts, de sauvegarder un contenu pour y revenir plus tard. L’ensemble des brouillons enregistrés sera par la suite accessible dans un nouveau menu. Un outil qui promet déjà de s’avérer plutôt pratique pour les utilisateurs et utilisatrices adeptes des contenus très travaillés, et des stories interminables.

Pour le moment, aucune date de déploiement n’a encore été annoncée officiellement. Cependant, il y a de grandes chances que cette nouvelle fonctionnalité imaginée par Instagram voit le jour très bientôt, étant donné son annonce en bonne et due forme par la plateforme sur les réseaux sociaux. Encore un peu de patience donc.