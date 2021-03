Slack corrige immédiatement ses Connect DM afin d’éviter le harcèlement

Aussitôt déployée, aussitôt corrigée. La nouvelle fonctionnalité DM Connect de Slack, qui permettait à n’importe qui de communiquer avec des internautes en dehors de son entreprise, a rapidement montré quelques limites, notamment concernant les risques de cyber-harcèlement.

Il y a quelques jours, Slack déployait une série de fonctionnalités destinées à ouvrir sa messagerie intra-entreprises aux salariés travaillant pour des organisations différentes. Annoncée l’année dernière, cette nouveauté était censée permettre à n’importe qui de prendre contact avec vous directement par message direct, même sans appartenir à la même entreprise.

Des cas de cyberharcèlement rapportés

Grâce à Connect DM, l’une des nouvelles fonctionnalités déployées par Slack depuis quelques jours, il est désormais possible d’envoyer des invitations personnalisées à n’importe quel autre utilisateur de la plateforme. Seul problème, certains internautes ont rapidement rapporté des cas de cyberharcèlement via l’outil en question. En effet, les DM Connect n’intégraient aucune limite du nombre d’invitations qu’il était possible d’envoyer. De plus, le fait de personnaliser ces messages auraient conduit à quelques débordements. Une situation assez problématique, surtout qu’il n’était jusqu’alors pas possible pour l’utilisateur de filtrer ou de bloquer ces invitations, ces dernières étant envoyées via une adresse générale de Slack.

Face aux critiques des internautes, Slack a finalement décidé de prendre les devants, en modifiant rapidement la fonctionnalité DM Connect. Interrogée par The Verge, l’entreprise a ainsi expliqué par le biais de son vice-président Jonathan Prince : “Nous prenons des mesures immédiates pour empêcher ce type d’abus, à partir d’aujourd’hui. (…) Nous avons commis une erreur lors de ce déploiement initial qui est incompatible avec nos objectifs. Comme toujours, nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont pris la parole et nous nous engageons à résoudre ce problème”. Désormais, il n’est donc plus possible de personnaliser les messages d’invitations, et les administrateurs peuvent choisir de désactiver automatiquement les DM pour l’ensemble de leur entreprise. Un premier pas vers des conditions de travail plus apaisées.