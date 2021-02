Instagram va afficher verticalement les stories

Instagram veut définitivement entrer en concurrence avec TikTok. Le réseau social développe une nouvelle fonctionnalité qui permet l’affichage vertical des stories.

Instagram veut définitivement affronter TikTok sur son propre terrain. Après avoir créé un format similaire à celui proposé par le réseau social chinois, les réels, l’application va à nouveau nous s’inspirer de son concurrent. Selon TechCrunch, elle serait en train de développer une nouvelle fonctionnalité : les stories verticales. Si pour l’instant, il faut swiper vers la gauche pour visionner les courtes séquences vidéos et photos, cela devrait bientôt changer. C’est l’internaute Alessandro Paluzzi qui a fait cette découverte et donne un premier aperçu sur Twitter. Cette nouvelle fonctionnalité permettra à l’application d’unifier les différents contenus, sur une seule et même interface, et donc de proposer une expérience entièrement verticale, comme c’est déjà le cas sur le fil d’actualité. En revanche, IGTV devrait conserver sa forme actuelle. Reste à voir désormais quand cette nouvelle fonctionnalité sera déployée. N’étant qu’en phase de test, elle pourrait aussi être purement et simplement abandonnée si elle ne répond pas aux attentes de la firme.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Instagram lance un dossier « récemment supprimé »

Avec cette même volonté d’améliorer son service, Instagram annonce aussi l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité pour gérer son contenu. Baptisée « Récemment supprimé », elle permet de consulter et restaurer certains contenus supprimés. Dans un communiqué, la filiale de Facebook précise « nous avons également ajouté des protections pour empêcher les pirates de compromettre votre compte et de supprimer les posts que vous avez partagés. » Concrètement, les contenus que vous supprimez seront encore disponibles pendant 30 jours et pourront donc être restaurés à chaque instant. En revanche, les stories qui ne sont pas stockées dans vos archives disparaîtront au bout de 24 heures. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans les paramètres du compte et de sélectionner l’onglet dédié. Ces annonces interviennent quelques jours après les aveux de faiblesse d’Instragram face à la popularité grandissante de TikTok. Le patron du réseau social expliquait « Nous grandissons à la fois en termes de partage et de consommation, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Et nous devons être honnêtes, TikTok est en avance ».