Après un premier leak nous révélant l’imposant bloc photo du futur Huawei P50 Pro+, voilà qu’une nouvelle fuite nous donne à voir les multiples capteurs qu’il renferme.

La présentation du Huawei P50 est attendu dans moins d’un mois, et les fuites à son sujet défilent. Il y a quelques jours, OnLeaks partageait un rendu 3D de l’appareil, nous dévoilant un bloc photo bien caractéristique avec ce qui s’apparentait à deux immenses capteurs, ou tout simplement deux cercles pouvant abriter de multiples capteurs. Malheureusement, ces rendus ne nous permettait pas de connaitre précisément le nombre de capteurs photo dont pourrait bénéficier le futur fleuron de Huawei.

Grâce à une nouvelle fuite (ci-dessous), on a enfin un aperçu du contenu des grands cercles noirs du futur Huawei P50 Pro+. Huawei pourrait scinder ses caméras en deux groupes : le cercle du haut abriterait le zoom périscopique, le plus imposant de tous, reconnaissable par sa forme rectangulaire, ainsi qu’un autre petit capteur dont on ignore encore l’utilité. Le cercle du bas comprendrait quatre capteurs, mais l’un d’entre eux n’en serait pas vraiment un et ressemble plutôt à une caméra temps de vol, dites ToF (Time-of-flight). Pour l’heure, on n’en sait pas beaucoup plus, mais, comme chaque année avec sa gamme P, Huawei pourrait se hisser en champion de la photo mobile en 2021.

Reste à voir si Huawei parviendra à camoufler ses multiples capteurs dans ces deux grands cercles noirs où si le constructeur les laissera visibles, comme sur ces rendus, même si cela ne devrait pas trop plaire aux trypophobes. Concernant le reste des caractéristiques, le smartphone devrait, d’après une récente fuite, intégrer un nouveau SoC Kirin 9000L gravé par Samsung. On retrouverait a priori trois modèles : un Huawei P50, un Huawei P50 Pro et un Huawei P50 Pro+, le modèle qui est mis en lumière dans cette fuite. Le lancement serait prévu le 17 avril prochain en Chine.