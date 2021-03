Dyson lance un aspirateur laser pour mieux détecter les poussières

Aucune technologie n’est trop moderne ou ambitieuse pour les aspirateurs. Dyson le prouve une fois encore avec le V15 Detect qui utilise des rayons laser pour révéler où se trouve la poussière.

On peut passer cent fois à côté de la poussière quand on passe l’aspirateur. Dyson, et d’autres constructeurs avant lui, y avaient pensé en intégrant des lumières LED pour mieux voir le sol. Mais le fabricant anglais va un cran plus loin avec le V15 Detect puisqu’il est doté d’un laser qui projette une lumière verte : elle révèle les débris et la saleté qui trainent par terre.

Une tonne de technologies pour un aspirateur

Ce nouvel aspirateur est en mesure de détecter des poussières de la taille de 10 microns grâce à son laser placé à 7,3 mm du sol, avec un angle d’1,5 degré positionné vers le bas. Et ce n’est pas fini. L’appareil sait ajuster automatiquement la puissance d’aspiration en fonction de la quantité de poussière à récupérer !

Une prouesse technique permise par le capteur piézo-acoustique intégré, qui permet aussi au V15 Detect de mesurer la taille et la quantité de poussière ramassée par l’aspirateur. Un écran LCD affiche cette information ainsi que des statistiques sur la qualité du nettoyage et de l’aspiration. Un aspirateur bourré de technologies donc, et ce n’est pas terminé puisque l’engin propose également un système empêchant les cheveux de s’enrouler autour de la brosse de l’aspirateur.

Évidemment, il ne faut pas s’attendre à un produit abordable. Cet aspirateur a nécessité beaucoup d’investissements de la part du constructeur, sans oublier les composants nécessaires à toutes ces fonctions innovantes. Ce qui explique le prix demandé de 699,99 $ tout de même !