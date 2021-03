Les premières voitures électriques de Xiaomi dès 2023 ?

Après les smartphones, les téléviseurs ou encore les produits domotiques, Xiaomi aurait l’intention de se lancer dans le secteur automobile ! Un pari pour le constructeur chinois, mais aussi fou qu’il y parait.

Le marché de la voiture électrique fait saliver bien des constructeurs de produits électroniques. Bien sûr, on annonce la venue d’Apple avec son fameux projet Titan, mais le créateur de l’iPhone est loin d’être le seul intéressé sur ce créneau. Huawei voudrait aussi s’y lancer, et la rumeur annonce que Xiaomi aussi a bien avancé.

Une nouvelle source de revenus

Reuters explique que le fabricant aurait passé un accord avec Great Wall Motor Co pour produire des voitures électriques. Dans le détail, Xiaomi utiliserait les capacités de production de son partenaire basé en Chine pour des véhicules sous sa propre marque, vendus auprès du grand public. C’est la première que Great Wall Motor Co « prête » ses usines à un partenaire. Le constructeur fournira aussi des conseils pour accélérer le projet.

L’annonce de ce partenariat inédit pourrait intervenir dans le courant de la semaine prochaine. Pour Xiaomi, il s’agit de diversifier ses sources de revenus, dont la majorité provient toujours des smartphones. Or, ce marché devient de plus en plus difficile, avec une forte pression sur les prix et donc, les marges (en particulier dans l’entrée et le milieu de gamme). Par ailleurs, les coûts ont tendance à augmenter en raison de la pénurie actuelle de composants.

Selon une des sources de l’agence de presse, Lei Jun (fondateur et directeur général de Xiaomi) estime que le savoir faire de l’entreprise en matière de construction de produits permettra d’aller plus vite dans le design et la production de ses véhicules électriques. Les premiers modèles pourraient sortir en 2023.

Ce ne sera toutefois pas la première fois que Xiaomi se lance dans le domaine de la mobilité : le constructeur compte aussi à son catalogue plusieurs modèles de trottinettes électriques.