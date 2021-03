OPPO Find X3 Pro 5G : le smartphone qui voit 1 milliard de couleurs

L’OPPO Find X3 Pro 5G est le maître de l’image : capable de capturer et de retranscrire un milliard de nuances de couleurs où que vous soyez. Voici comment tout cela est possible.

L’OPPO Find X3 Pro a la lourde tâche de succéder au déjà excellent Find X2 Pro. Lancé ce 30 mars, il propose une évolution notable de son devancier et vient confirmer qu’OPPO est désormais un acteur incontournable du marché de la téléphonie mobile et cela se voit. Cela se voit même en un milliard de couleurs. Car c’est ce que l’OPPO Find X3 est capable d’afficher, il propose tout simplement la meilleure gestion des couleurs du marché. Un tel rendu est possible grâce à la précieuse alliance d’un module photo d’un nouveau genre, d’un écran optimisé et du processeur Qualcomm® Snapdragon™ 888. À eux trois, ils permettent de capturer, afficher et gérer ce milliard de nuances.

Capturer 1 milliard de couleurs

Pour capturer autant de couleurs, OPPO a mis les bouchées doubles sur la partie photo. Double au sens propre puisque le module s’articule autour de 2 objectifs principaux de 50 mégapixels (MP), un choix unique sur le marché. Le premier est un grand-angle, tandis que le second, ultra grand-angle, permettra des captures saisissantes de paysages. Une configuration audacieuse, car les smartphones proposent généralement un capteur ultra grand-angle d’une définition plus faible que le capteur grand-angle et donc moins de détails. Avec l’OPPO Find X3 Pro, peu importe ce que vous choisissez, vous aurez toujours une finesse irréprochable. La seule limite est votre créativité.

S’ajoutent à cette finesse des couleurs éclatantes. L’OPPO Find X3 Pro peut saisir 1 milliard de couleurs. Les capteurs 50 MP utilisés offrent un échantillonnage 10-bits, ce qui correspond précisément 1,07 milliard de couleurs, en grand-angle comme en ultra grand-angle. Chaque infime variation de couleur d’un paysage, d’un visage, ou d’une ville va ainsi pouvoir être saisie. Autrement dit, l’appareil photo est capable de voir le monde tel qu’il est. Et ce qui vaut pour la photo vaut également pour la vidéo, en 4K et jusqu’à 60 images par seconde.

Afficher 1 milliard de couleurs

Capturer les couleurs c’est bien, mais si l’on ne peut pas en profiter, à quoi bon ? OPPO le sait et c’est pour cela que l’écran choisi est en adéquation avec l’appareil photo. Pour profiter pleinement de ses images, il s’étend d’abord sur une diagonale confortable de 6,7 pouces avec une définition QHD+. Sans surprise, il adopte la meilleure technologie de dalle avec de l’AMOLED et ses noirs parfaitement noirs pour un contraste infini. Cette dalle est également 10-bits, comme les capteurs photo principaux, et elle sera donc elle aussi en mesure de retranscrire fidèlement chaque nuance de vos photos.

Mais ce n’est pas tout. L’écran dispose également d’un haut de taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, mais peut descendre à 5 Hz lorsqu’un rafraîchissement élevé est inutile afin de préserver l’autonomie du smartphone. Elle supporte également la norme HDR10+ qui est désormais de plus en plus courante sur les plateformes de streaming. En clair, l’écran de l’OPPO Find X3 Pro est à la hauteur de ce que proposent aujourd’hui les téléviseurs haut de gamme et sera donc un parfait allié pour consommer tous les contenus que vous souhaitez dans les meilleures conditions possibles sur un téléphone.

Gérer 1 milliard de couleurs

Enfin, pour gérer autant de données, il fallait bien le meilleur processeur disponible à ce jour dans le monde Android : le Snadpdragon™ 888 de Qualcomm®. Ce processeur ultra-puissant pourra assurer une fluidité sans faille, peu importe l’utilisation que vous aurez de votre téléphone. Grâce à son processeur d’image (ISP), il est en mesure de traiter tous les clichés 10-bits à la vitesse de l’éclair ou vos vidéos en 4K. Bien évidemment, c’est aussi un atout de choix pour les joueurs sur mobile qui pourront profiter de leurs titres avec les meilleurs graphismes.

Gravée en 5 nm, la puce arrive à être plus performante tout en étant moins énergivore. De quoi tenir sans soucis une journée de travail loin d’une prise et même plus. Le soir venu, vous pourrez recharger votre terminal à vitesse grand V grâce à la charge (ultra)rapide SuperVOOC 2.0 65W. Grâce à elle, la batterie retrouvera toutes ses couleurs en à peine plus de 30 minutes. Vous n’aurez ainsi plus jamais besoin de laisser brancher votre téléphone toute la nuit. Vous pourrez également, avec le chargeur de la marque, recharger sans fil votre mobile grâce à airVOOC, à 30 W cette fois. Le temps où la recharge sans fil prenait des heures est révolu.

L’OPPO Find X3 Pro est déjà disponible au prix de 1149,90 euros. Il s’agit du vaisseau amiral de la série OPPO Find X3 composée de deux autres terminaux, l’OPPO Find X3 Neo au prix de 799,90 euros et enfin l’OPPO Find X3 Lite au prix de 449,90 euros. L’OPPO Find X3 Lite bénéficie jusqu’au 25 avril d’une offre de lancement avec les écouteurs sans fil OPPO W51 offerts en différé pour tout achat du téléphone. La marque arrive ainsi à présenter un smartphone pour tous les budgets. La marque propose également l’OPPO Watch 46mm, une montre connectée particulièrement complète qui sera un allié de choix au quotidien et aussi pour les sessions sportives.

Cet article est sponsorisé par OPPO. Il a été réalisé en partenariat par une équipe dédiée, indépendante de la rédaction du Journal du Geek.